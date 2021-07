“Ancora non è finita…”. Sabrina Ghio, le parole a un mese dal ricovero: “Non sono pronta”

Sabrina Ghio, ex ballerina della scuola di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato a tutti i suoi follower di Instagram di essere ricoverata in ospedale per affrontare un’operazione. Ha preferito non scendere nei dettagli riguardo ai problemi di salute che hanno reso necessario il ricovero in ospedale e l’intervento. Tuttavia, ha confidato ai suoi follower il terrore provato quando le hanno comunicato il risultato di alcuni esami fatti.

“Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico (sono troppo sensibile a queste cose e ho vissuto una brutta esperienza in passato che non mi fa stare serena). Comincio a sudare ma cerco di non perdere la lucidità…Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me! Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare… Giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare e soprattutto giorni in cui ho cercato di non pensare!”.

A distanza di qualche giorno ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine con l’intento di sensibilizzare circa l’importanza della prevenzione. “Dopo aver scoperto di avere un processo tumorale in atto mi sono sottoposta a una biopsia, ma non è ancora finita – ha spiegato Sabrina Ghio -. Non sono ancora pronta per tirare un sospiro di sollievo”. Ad agosto dovrà sottoporsi ad altri controlli: “Sono in attesa di sapere come procedere. Mi è stato detto che nel giro di tre o quattro mesi quello che ho si sarebbe trasformato in un tumore e il medico, a fine agosto, dovrà valutare se il problema è stato risolto con la seduta di laser a cui mi sono sottoposta o se prendere dei provvedimenti diversi”.





L’ex tronista ha inoltre aggiunto il motivo per cui non è scesa nei dettagli della sua malattia: “Ho deciso di non andare più a fondo riguardo ciò che ho, perché non mi sento ancora pronta per affrontare questo argomento in modo del tutto chiaro”. Quindi ha raccontato come ha avuto inizio la sua battaglia lo scorso anno dopo aver avvertito problemi di salute. Così, ha fatto degli accertamenti che però non hanno evidenziato alcuna anomalia. In tutti i casi Sabrina Ghio ha deciso di non sottovalutare i segnali che il corpo le dava.

“Ho continuato a fare i controlli, non mi sono fermata, ho cambiato dottore, fino a quando non è arrivato l’esito che temevo. Nello specifico si tratta di una malattia che conosco, che per tante ragioni mi spaventa. È stata necessaria una biopsia per poter avere una diagnosi più certa rispetto alla natura di ciò che mi era stato scoperto e per permettere all’equipe medica di operare attraverso un laser”.