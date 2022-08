Sabrina Ferilli è una grande attrice e una donna bellissima. E l’ultima foto rigorosamente senza trucco ha confermato tutte queste idee. Ha raggiunto i 58 anni di età, ma appare ancora come una ragazza. La sua carta di identità sembra davvero mentire, visto che nessuno potrebbe pensare che sia sempre più vicina ai 60. Ha deciso dunque di farsi vedere come mamma l’ha fatta, quindi senza truccarsi e col viso che è apparso nella sua naturalezza. E continua ad essere lo stesso una dea.

Dunque, Sabrina Ferilli e la sua foto senza trucco sono diventate virali in poco tempo sui social. Qualche giorno fa si è soffermata su Vanessa Incontrada: “Critico questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta ad un corto circuito insopportabile! Probabilmente s’è rotta le balle pure lei di essere messa in mezzo a sta storia che non ha più senso! Dura da secoli. È che a un certo punto da donna matura deve pure capire che ste storie non hanno più senso. Dai su! Ma basta!”.





Sabrina Ferilli, la foto senza trucco convince tutti

Stavolta Sabrina Ferilli ha meravigliato tutti con questa magnifica foto senza trucco, che ha raccolto forse più consensi di quanto se ne aspettasse. Nella didascalia ha postato solamente: “Tra il cielo e il mare ci siamo noi”. E a rispondere a quella sua attività social ci hanno pensato anche diversi personaggi famosi, che hanno voluto sottolineare la bellezza della sua frase ma anche e soprattutto la perfezione racchiusa in quella istantanea, con la 58enne sempre più in forma, nonostante gli anni passino.

Sotto il post di Sabrina Ferilli sono apparsi cuori rossi da parte di Monica Leofreddi, Sandra Milo e Gianni Sperti. Altri fan hanno voluto aggiungere: “Sei davvero molto bella, buone vacanze”, “Sei stupenda”, “Sei la cosa migliore che mi potesse capitare”, “Wow, ma quanto puoi essere bella?”. E ancora: “Non passi inosservata, che tu possa ricaricarti con il sole ad illuminare il tuo splendido viso”, “Che magnifica sirenetta”, “Sei una bellezza della natura e ci manchi veramente tanto”.

E pure Barbara D’Urso ha fatto una cosa simile nelle scorse ore. Nel nel pubblicare le foto in costume e senza il trucco sul suo viso, ha usato l’ironia nella didascalia a corredo delle istantanee: “E lo stacco di gambe nella foto 3? Mood on”. All’interno della piscina si è dunque immortalata facendo intravedere un suo corpo da sballo, oltre ad un décolleté meraviglioso e a gambe da paura.

“Dai su, adesso basta!”. Sabrina Ferilli durissima con Vanessa Incontrada: “La deve smettere”