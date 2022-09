Si torna a parlare di Tu si que vales. Il programma in onda su Mediaset del sabato sera. Ancora una volta a far ridere e chiacchierare, ci ha pensato super Sabrina Ferilli con perizoma rosso. Ma aspettate prima di giungere a maliziose conclusione affrettate. La succosa scenetta è iniziata quando due danzatori stranieri sono sbarcati in studio chiamando l’attrice romana e Maria De Filippi sul palco, chiedendole di partecipare al loro spettacolo. A questo punto le due hanno scoperto che avrebbero dovuto imbracarsi.

Maria, indossando dei pantaloni, non ha dovuto fare nulla, ma l’attrice, con indosso un vestito lungo, ha dovuto per forza fare il cambio abito. Ed eccola che, scortata e aiutata da Belen Rodriguez, è entrata in camerino sul palco. Ed è qui che succede il simpatico siparietto, proprio mentre si spogliava. C’è da dire che mentre la Ferilli si stava cambiando, sono stati lasciati i microfoni accesi. “Ha due tet….e, Sabrina”, ha chiosato la Rodriguez. Nel frattempo l’attrice ha partorito uno sconclusionato “Inside there is”.





Sabrina Ferilli con perizoma rosso: momento hot a Tu sì que Vales

La showgirl argentina ha proseguito invece la telecronaca dello spogliarello, arrivando persino a svelare il colore dell’intimo indossato dalla capitolina: “Ma che bel perizoma rosso. Sabrina è proprio un bel vedere”. “In tutto ciò, c’ho un balconcino o devo rimane con le zizze de fori?”, la risposta di Sabrina, che alla fine è uscita dal camerino con fuseaux elastici e una maglia nera.

Naturalmente sui social è successo praticamente di tutto. In molti hanno infatti ironizzato sul bel rapporto tra Maria e Sabrina. “Maria, io lo so che tu stai morendo dentro perché Belen è nel camerino con Sabrina. Ma tranquilla, respira, è tutto okay e non la puoi uccidere, ha dei figli”, ha twittato mordacemente un internauta. “Maria vai a spogliare la tua fidanzata”, ha fatto eco un altro utente.

E ancora: “Maria invidiando molto Belen, non ho certezze ma nemmeno dubbi”. Durante l’esibizione Maria ha commentato: “Posso sapere quanto dura?“. “Mo te risponneranno ‘fatti i ca….i tua’”, la replica salata della Ferilli che, a differenza di Queen Mary è rimasto in aria più a lungo. Motivo? “C’è stato un problema”, hanno spiegato i due danzatori. Nulla di tutto ciò. “Va bene, era uno scherzo”, hanno svelato i ballerini.

