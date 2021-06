Auguri a Sabrina Ferilli! L’attrice compie 57 anni: è nata il 28 giugno del 1964 ed è stata lei stessa a voler celebrare questo giorno speciale anche attraverso i social. Cinquantasette anni vissuti a pieno, con una carriera costellata di successi e soddisfazioni. Tanto per dire, Sabrina Ferilli ha vinto sei Nastri d’Argento, un Globo d’oro e sei Ciack d’oro, inoltre è stata candidata quattro volte al David di Donatello.

Recentemente il pubblico l’ha vista protagonista della fiction Svegliati amore mio per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in cui ha interpretato Nanà una donna dal carattere forte e con un grande senso di giustizia. Precedentemente aveva lavorato con gli stessi registi per la miniserie L’amore strappato. Ma non sono mancati gli impegni in tv.

Sabrina Ferilli compie 57 anni ed è festa doppia: “E chi se lo dimentica sto compleanno?”

Sabrina Ferilli è stata infatti rappresentante della giuria popolare anche nell’ultima edizione del talent show di Canale 5 Tu Si Que Vales, in palinsesto da settembre a novembre 2020, ruolo che aveva ricoperto anche nell’edizione precedente. Tornando al suo compleanno, l’attrice ha pubblicato un bellissimo scatto in bianco e nero su Instagram accompagnato da un pensiero speciale.





“Auguri a me, e a chi compie gli anni oggi – ha scritto super Sabrina Ferilli – Guardiamo avanti. Sempre. Oggi poi, ci liberiamo anche della mascherina! E chi se lo dimentica sto compleanno!”. Questo è un compleanno indimenticabile perché coincide con un piccolo ritorno alla normalità per tutti visto che dal 28 giugno l’Italia è tutta in zona bianca e si può tornare a girare all’aperto senza dover indossare la mascherina.

Festa doppia, quindi, per Sabrina Ferilli che, nemmeno a dirlo, è stata inondata da auguri e messaggi di affetto. Tanti, tantissimi gli auguri ricevuti dall’attrice e conduttrice da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo come Elena Sofia Ricci, Rita Dalla Chiesa, Nancy Brilli e Virginia Raffaele. E poi certo, anche dai suoi numerosi fan. Sbarcata su Instagram solo ad aprile scorso, ha già superato i 307mila follower.