Sabrina Ferilli? E chi non la conosce e ama? Sono oltre 30 anni che l’attrice è tra le donne più amate dello spettacolo italiano ma, nonostante ciò, continua a essere un’indiscussa icona di splendore e sensualità. Fin dagli esordi ha incantato tutti con le sue forme mozzafiato e con la sua bellezza mediterranea, dando prova di non avere nulla da invidiare alle star internazionali.

E ad oggi neanche alle giovanissime: basta vedere le sue ultime foto social. Già, non è certo tra le vip più attive su Instagram ma anche Sabrina Ferilli recentemente ha aperto un profilo con cui si tiene in contatto coi fan a cui sta raccontando per immagini questi ultimi giorni di agosto che sta trascorrendo in vacanza, al mare. Dal suo Instagram arrivano quindi due scatti in bikini che non sono altro se non la dimostrazione che per lei l’età è semplicemente un numero.

Sabrina Ferilli splendida in bikini

Sabrina Ferilli ha 57 anni ma come dicevamo poco sopra si è mostrata in total relax, in bikini, mentre legge un libro. “Il fatto lo conoscevo. Questo libro, bellissimo, ne fa storia e leggenda. Che bella lettura”, la didascalia lasciata sotto alla foto che la ritrae con un due pezzi a fiori, in barca. “Irraggiungibile”, commenta uno. Ma i complimenti sono un’infinità sotto al post.





Perché nonostante Sabrina Ferilli sia arrivata alla soglia dei 60 anni, vanta ancora una forma fisica da urlo con quel bikini floreale sui toni del rosso composto da micro slip con i laccetti laterali e reggiseno col ferretto. Bella, bellissima anche perché in versione semi-acqua e sapone. Nessuna piega elaborata ma capelli mossi, probabilmente asciugati al sole e un velo di trucco.

Poco dopo un’altra foto in costume, sempre in barca ma con un altro look balneare. “Ultimi soli, ma mai da soli”, commenta una Sabrina Ferilli baciata dal sole con indosso un paio di shorts neri e il pezzo sopra del bikini nero con microstampa. Anche in questo caso i like e i commenti sono arrivati a pioggia, anche da tanti colleghi e amici vip.