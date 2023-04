I fan della coppia vip sono letteralmente scioccati, infatti mai si sarebbero aspettati di dover leggere delle indiscrezioni del genere. Nonostante i due attori non abbiano rilasciato dichiarazioni, ciò che sta emergendo in queste ore sta facendo preoccupare non poco. Infatti, Antonio Orefice si sarebbe lasciato con la fidanzata famosa. Spesso e volentieri avevano pubblicato sui rispettivi profili social diverse immagini insieme, ma ora si sarebbe verificata la cosa peggiore, che nessuno si augurava.

Antonio Orefice, che dunque si sarebbe lasciato a sorpresa con la sua fidanzata amata dal pubblico, avrebbe preso una decisione identica a quella della ragazza e questa è stata ritenuta una prova inconfutabile della loro separazione. La relazione sentimentale sarebbe iniziata nel febbraio dell’anno scorso, visto che la prima immagine di coppia è proprio di quel periodo. Ma ora, a distanza di poco più di 12 mesi, avrebbero deciso di dirsi addio. E vediamo insieme perché si sta pensando a questo.

Leggi anche: “Addio dopo 3 anni e un figlio”. La coppia vip italiana ai titoli di coda: “Lei se n’è andata di casa”





Antonio Orefice si sarebbe lasciato con la fidanzata

A lanciare l’allarme su Antonio Orefice, che ripetiamo non ha ancora comunicato la sua eventuale decisione di essersi lasciato con la fidanzata vip, è stato il sito Novella 2000. Innanzitutto non vengono pubblicate più immagini insieme da diverso tempo, infatti l’ultima sul profilo della ragazza è dell’estate scorsa mentre su quello dell’attore vediamo l’ultima istantanea datata ottobre 2022. E gli utenti, sempre sul pezzo, hanno anche notato un ulteriore aspetto decisamente rilevante.

Pare che comunque abbia postato qualche giorno fa delle foto con Orefice, ma ha scritto la frase: “Racconterò di te“, che farebbe ipotizzare una rottura. Lei è Maria Esposito, che interpreta il personaggio di Rosa Ricci a Mare Fuori, mentre nella stessa serie televisiva lui è Totò. L’ultima scoperta è la più preoccupante, infatti non si seguirebbero più su Instagram, dunque ci sarebbe stato qualche litigio. Vedremo se ci saranno riscontri e se l’eventuale crisi sia solo temporanea o definitiva.

Antonio Orefice ha 28 anni ed è nato a Napoli. Oltre che a Mare Fuori, ha recitato anche nella serie Gomorra. Maria Esposito, classe 2003, è stata insieme agli altri colleghi della serie Rai anche all’ultimo Festival di Sanremo in veste di ospite.