“Ora ve lo posso dire”. Sorpresa a Uomini e Donne: arriva da Rossella Intellicato

Cicogna in arrivo per un’ex protagonista di Uomini e Donne. Non stiamo parlando di una figura qualsiasi del dating show, ma dell’ex tronista Rossella Intellicato: è incinta. L’ex gieffina nelle scorse ore ha pubblicato un tenerissimo scatto insieme al suo primogenito, Francesco Leone Maria, lasciando un indizio a corredo della foto. “Mamma bis. Vi svelo il mio secondo segreto”, scrive la 37enne mandando in delirio i suoi fan: ben 162mila.

Rossella Intellicato incinta, mamma per la seconda volta

Sarà la seconda volta a distanza di due anni che la Intellicato attenderà il secondo figlio insieme al compagno Giovanni. I due stanno insieme ormai da diversi anni e nonostante la notorietà di lei, e la sua attività sui social, di lui si sa ben poco. Per scaramanzia, l’ex volto del dating show condotto da Maria De Filippi, come per la prima gravidanza anche questa volta ha deciso di rendere nota la sua gravidanza alla 34esima settimana.

Nel post della prima attesa su Instagram scrisse: “Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi!”. Era il 2020 e poche ore fa, con parole diverse ma con lo stesso entusiasmo, ha ufficializzato il tutto.

