“Confesso: sono fidanzata con lui”. Dopo l’Isola, la bomba: Rosaria Cannavò ha tenuto tutto nascosto per anni

Rosaria Cannavò è reduce dall’Isola dei Famosi: è stata 33 giorni in Honduras e a RTL102.5 News durante Trends&Celebrities racconta i retroscena della sua permanenza nel reality di Ilary Blasi. Parla anche del vincitore del reality, lo youtuber Awed, e di Fariba Tehrani con cui c’è stato uno scontro molto forte. “La più grande delusione dell’Isola è stata Fariba, una vera stratega”.

“Davanti alle telecamere mi attaccava e dietro mi allisciava, come si dice dalle mie parti. Parlava troppo, era logorroica. Forse anche questa è una strategia ben precisa che ha messo in piedi”. Adesso, però, la Cannavò si toglie tutti i sassolini dalle scarpe. E senza freni racconta: “Salvo solo Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia”. Tutti bocciati, insomma.

Ora è tempo di tornare alla vita di tutti i giorni dopo il reality e la showgirl guarda al futuro, ai nuovi progetti lavorativi, senza dimenticare i successi che hanno scandito la sua vita in questi anni. Ha lavorato in tv a Sarabanda, I Raccomandati, I Migliori Anni, Paperissima e Un, Due, Tre… Stalla. La sua carriera è lunga vent’anni, a partire dal 2000. Ha recitato nel film La suite, di Fabrizio Manfredini ed ha realizzato anche un calendario (senza veli). La rivedremo sul piccolo schermo? Probabilmente sì. Altro tassello legato alla sua vita privata, sempre top secret: pur amando la tv e il mondo del jet set ha sempre preferito non urlare al mondo quello che accade a casa.





Eppure durante l’intervista radiofonica, Rosaria Cannavò ha lanciato una vera bomba. Dopo varie relazioni con alcuni calciatori, si è sposata con l’imprenditore ligure Andrea Berta nel 2018. Poi c’è stato il divorzio: il tutto nel silenzio più totale, senza fare clamore. E adesso arriva il gossip: a fare il tifo per Rosaria Cannavò da casa c’era il suo nuovo uomo: “Sono fidanzata da un anno e mezzo, ho cercato di tenere tutto nascosto, i giornalisti sono in agguato. Ma ora lo confesso a voi, si chiama Francesco Casagrande. Ha 35 anni e fa il fisioterapista a Roma”.

L’ex naufraga fa anche l’identikit: “Rasato, occhi verdi. Non dico altro”, continua la Cannavò che poi rivela di averlo conosciuto ad una cena grazie ad amici in comune. “Sono molto innamorata e lui è una persona molto riservata. – ha ammesso –. Va tutto a gonfie vele, lui è fisioterapista e osteopata. Stiamo insieme da un anno e cinque mesi, ci siamo conosciuti durante una cena del mio migliore amico che voleva presentarmi questo ragazzo che diceva fosse perfetto per me. Viviamo insieme.” ha poi raccontato Rosaria Cannavò. Un anno e mezzo insieme di grande amore: i due pensano alle nozze? “Matrimonio? No, un figlio però vorrei farlo.” ha concluso la showgirl.