Rosanna Banfi e il ricordo del tumore. Così la figlia del celebre Lino ha ricordato la terribile lotta contro il tumore, fortunatamente sconfitto dieci anni fa. In un post pubblicato su Facebook, la concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle ha pubblicato anche una foto scattata in quel periodo.

“Fb mi ha ricordato questa foto. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso… ecco riconosco gli orecchini. – scrive Rossana Banfi – È stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni. La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole”.





Rosanna Banfi e il ricordo del tumore: “Non mi riconosco”

Rosanna Banfi festeggia i dieci anni in salute e quest’anno, per la decima volta, è stata madrina di Race for the Cure la celebre corsa contro il tumore al seno. “Quando partecipai per la prima volta alla Race for the Cure ero senza capelli, gonfia, sotto chemio. – aveva raccontato durante l’ultima edizione – Non volevo farmi vedere in quelle condizioni. Ma, appena arrivata, vidi migliaia di donne come me. Allora non sono sola, mi sono detta”.

Volto noto della televisione, attrice e ristoratrice, Rosanna Banfi aveva 45 anni quando si accorse che qualcosa non andava “Mi sono accorta della presenza di una piccola pallina dura mentre facevo il bagno, era il Natale del 2009. Tutto sommato la cosa non mi preoccupava troppo, e un mese dopo, senza particolare ansia, feci una mammografia che diede risultato negativo. Solo per scrupolo, feci anche una ecografia mammaria”.

Poi la sentenza: tumore al seno e l’inizio della battaglia per combattere e non lasciare soli le figlie, che all’epoca avevano 11 e 14 anni e il marito. Oggi, a dieci anni dalla terribile diagnosi, Rosanna Banfi ricorda quei momenti e continua a fare i controlli di routine ed è molto attiva per sensibilizzare il pubblico alla prevenzione.

