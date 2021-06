Brutta disavventura per Rosalinda Cannavò. Dopo averla conosciuta grazie alla partecipazione all’ultimo Grande Fratello Vip le vicende dell’attrice compagna di Andrea Zenga sono diventate di dominio pubblico. Tanto che c’è perfino chi ha avuto da ridire su come si accomodano a tavola. Ma questo si sa, è il prezzo da pagare se si vuole diventare, o si diventa, famosi. D’altra parte Adua Del Vesco, questo il suo nome d’arte prima rinnegato poi mica tanto visto che il suo profilo lo porta ancora, sa che funziona così.

Proprio in occasione della festa del 2 giugno Rosalinda ha voluto condividere con i suoi numerosi follower, oltre 600mila, alcune curiosità e fatti della sua vita privata. Ebbene, dopo aver fatto sapere che il suo trasloco sta procedendo bene, nonostante la fatica, l’ex gieffina ha confessato un suo problema di salute. Non nelle ultimissime stories, quelle in cui si mostra sorridente, oggi 3 giugno, insieme alla mamma. Ma, appunto qualche ora fa.

Rosalinda Cannavò si mostra serena e tranquilla a casa con la mamma poco prima di pranzo. La mamma le chiede cosa voglia mangiare e se la ride: “Ah, la frase più ripetuta da mia madre! Che vuoi mangiare?”. Ma negli ultimi giorni l’attrice ha rivissuto quello che per qualcuno è un vero e proprio ‘incubo’. Da tempo, infatti, Rosalinda soffre di un fastidioso e doloroso mal di schiena. Per fortuna che c’è qualcuno in particolare che le è venuto in soccorso…





“Non potete capire, lui mi ha salvata”. Rosalinda Cannavò rivela così a tutti cosa è successo. “Dopo un giorno in cui stavo male Andrea mi ha portata da lui e magia? No bravura nel capire il problema”. Così la 28enne siciliana che vive a Milano ha ringraziato il suo compagno, conosciuto proprio al Grande Fratello Vip, Andrea Zenga. Il figlio dell’ex portierone dell’Inter e della Nazionale Walter, ha trovato l’amore e con Rosalinda la relazione non potrebbe andare meglio.

Andrea Zenga, che è un personal trainer, ha consigliato alla fidanzata Rosalinda Cannavò di farsi visitare da un osteopata. E quest’ultimo le ha permesso di risolvere il problema. Dunque tutti vissero felici e contenti? Non proprio. La stessa attrice ha infatti replicato ai soliti hater che non lasciano in pace la coppia con un messaggio chiaro: “Ma mi spiegate perché non avete un hobby, perché non lavorate, impegnate il tempo per leggere, cantare, suonare, correre, acculturarvi INVECE DI OSSESSIONARVI A DEI PERSONAGGI…?”.

Inoltre nelle ultime ore Rosalinda ha chiesto ai suoi follower di segnalare un profilo fake che si spaccia per lei. Altro che mal di schiena, non c’è proprio pace per lei!