Dopo il Grande Fratello Vip per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è cominciata una nuova vita insieme. L’amore è sbocciato dentro la Casa di Cinecittà, dove si sono conosciuti, e non appena è finita per entrambi l’esperienza al reality show di Alfonso Signorini, è letteralmente esploso.

L’attrice siciliana è entrata al GF Vip 5 da fidanzata, ma nei lunghi mesi trascorsi in solitudine ha capito che la sua lunga storia con Giuliano Condorelli era giunta al termine. Così, una volta tornata alla vita reale, ha chiuso con il compagno storico e iniziato a viversi Andrea Zenga con cui ha dato subito vita a una nuova relazione. Pochi forse ci avrebbero scommesso ma ad oggi, mesi dopo la finale del Grande Fratello Vip in cui ha trionfato Tommaso Zorzi, tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga procede tutto a meraviglia.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga lasciati? Lei segnala una fake news

Sono addirittura andati a convivere Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che oltre a rilasciare interviste in cui spendono bellissime parole per l’altro su Instagram continuano a mostrarsi insieme, innamorati e complici. Ma nelle ultime ore sui social è iniziato a girare uno strano messaggio proveniente apparentemente da parte dell’attrice e i fan sono rimasti di stucco.







Come riporta Novella 2000, tutto è iniziato quando ha iniziato a circolare un messaggio in cui Rosalinda Cannavò sembrava annunciare che lei e Andrea Zenga si fossero lasciati. A quel punto i fan della coppia hanno chiesto spiegazioni, e così lei si è vista costretta a intervenire e fare chiarezza. In breve l’account che ha postato il messaggio a suo nome era falso. Nessuna crisi dunque, tutta un’invenzione.

“Segnalate questo profilo che si spaccia per me – ha scritto l’attrice -. Ma mi spiegate perché non avete un hobby, perché non lavorate, impegnate il tempo per leggere, cantare, suonare, correre, acculturarvi, invece di ossessionarvi a dei personaggi al punto di creare profili fake con il loro nome e sparare una serie di stro***? Spiegatemi, perché non comprendo. Aiutatemi a segnalare”.