Momento decisamente no per Rosalinda Cannavò, che si è collegata qualche ora fa sul social network Instagram per comunicare ai suoi fan un problema di salute. Il suo viso è apparso tutt’altro che rilassato e ha spiegato quindi nei dettagli cosa le è successo. Precisiamo subito che fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, ma di una situazione sicuramente poco piacevole che le ha creato insofferenza. Ha comunque avuto la forza di raccontare tutto in prima persona nonostante il fastidio.

In precedenza era intervenuta sul suo fidanzato Andrea Zenga: “Sono esaurita ma sono felice perchè Andrea torna, dopo una settimana in cui non ci vediamo. Non siamo mai stati così lontani. E ho sempre in mente te”. Parola che profumano d’amore quelle di Rosalinda Cannavò per Andrea Zenga, tornato ieri a Milano dopo una settimana trascorsa a Osimo. L’ex gieffino aveva deciso di fare visita alla famiglia mentre Rosalinda Cannavò era scesa a Napoli per lavoro. Andrea Zenga non ha nascosto di essere felice.

Rosalinda Cannavò ha annunciato al popolo della rete di non essere in perfette condizioni di salute. Il tutto è stato provocato da un calo di pressione, che l’ha resa molto debole. Non è più riuscita a rimanere in piedi ed è quindi stata costretta a riposarsi sul divano: “Ragazzi, mi sono dovuta stendere qui sul divano perché la temperatura altissima mi ha fatto abbassare la pressione. Mi sento debolissima”. Ha quindi spiegato nei dettagli perché la sua pressione si è abbassata in modo così repentino.





Rosalinda Cannavò ha quindi proseguito nel suo racconto: “Qui c’è un caldo davvero tremendo e non si respira, quindi è un attimo che la pressione va giù. Sono veramente ko, non abbiamo un condizionatore quindi dopo aver sistemato casa io e Andrea andiamo a comprare un ventilatore perché mi sembra la soluzione più veloce, che io possa trovare per combattere questo caldo soffocante”. L’estate sta per arrivare e dunque l’ex gieffina sta soffrendo tantissimo questa ondata di calore.

Nelle scorse ore Rosalinda Cannavò aveva fatto arrabbiare alcune persone per una sua frase: “Ieri sono andata a letto prestissimo, ero cotta. Mi sono fatta Torino Milano da sola e sono sana e salva. Considerate che era un anno che non portavo la macchina. Perché tra il Grande Fratello e il fatto che a Milano io non avevo un mezzo. Noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo eccezionali alla guida”.