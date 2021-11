“È nato!”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di nuovo genitori, la prima foto e il nome del bimbo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati di nuovo genitori. La coppia si è conosciuta grazie a Uomini e Donne e dopo la scelta al dating show di Maria De Filippi la loro storia è proseguita fuori dallo studio con la convivenza e la nascita, il 25 lugli 2019, del figlio Domenico Ethan.

Dopo un percorso emozionante Rosa Perrotta, all’epoca tronista, aveva scelto proprio l’avvocato casertano, arrivato alla fine del percorso con Alex Adinolfi. I due, sicuri del sentimenti che li univa, poco tempo la scelta sono andati a vivere insieme e, come detto, il loro amore è stato suggellato dalla nascita del primo figlio Dodo.

Rosa Perrotta e Pietro Taraglione di UeD, nato il secondo figlio

Nei giorni ’ex tronista di Uomini e Donne aveva pubblicato un video ironico sui social mostrando il pancione ormai agli sgoccioli. “Ahhhhhhhhhhh sono ANCORA incinta!!! L’avevo dimenticato. Potevate avvisarmi. #pregnant”, aveva scritto Rosa Perrotta. Oggi la bellissima notizia, l’arrivo del secondo figlio.





Rosa Perrotta è diventata mamma per la seconda volta e ha annunciato la nascita del figlio su Instagram con due foto scattate insieme al compagno Pietro Tartaglione e il nuovo arrivato, Mario Achille. “Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi”, ha scritto.

E ancora: “Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio. Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille. Grazie infinite a tutti voi per l’amore. Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”.