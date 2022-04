“Si sposa anche lui”. Nuovo matrimonio nella famiglia vip: la coppia verso il sì

Adesso la famiglia vip può tornare nuovamente a sorridere. Sono passati pochi giorni dal matrimonio di uno di loro e adesso un altro componente familiare sarebbe pronto a convolare a nozze. Una fonte molto attendibile, vicina proprio alla coppia, ha riferito che il matrimonio è un’ipotesi molto probabile. Un sogno ad occhi aperti per loro, che si amano alla follia e ora vogliono coronare il loro sogno e certificare in modo definitivo un sentimento diventato sempre più forte.

Lui ha solamente 19 anni, ma è molto determinato perché è follemente innamorato della sua Mia. Il fratello del giovane si è sposato dunque pochi giorni fa e tra non molto potrebbe invece invitarlo per i suoi fiori d’arancio. La mamma e il papà famosi non possono che essere orgogliosi di questi traguardi dei loro figli, che non solo stanno raggiungendo importanti obiettivi professionali, ma pare abbiano trovato ormai in via definitiva anche stabilità assoluta dal punto di vista sentimentale.





Romeo Beckham, il figlio di David Beckham si sposa?

A unirsi in matrimonio potrebbe essere Romeo Beckham, ovvero il figlio di David Beckham e di mamma Victoria. A rivelare i dettagli ci ha pensato il giornale ‘Mirror’, che è convinto che dopo il fratello Brooklyn anche Romeo Beckham possa sposarsi a breve: “La fidanzata di lui, Mia, è già vicinissima a Victoria, madre di Romeo”. Si è in attesa di annunci ufficiali da parte dei due partner o di persone che fanno parte della famiglia Beckham, ma le probabilità appaiono decisamente molto alte.

Anche Romeo Beckham, proprio come papà David, ama moltissimo il mondo del calcio oltre che la sua fantastica fidanzata, la modella e influencer Mia Regan, che potrebbe diventare sua moglie a stretto giro di posta. Il 19enne ha sottoscritto un contratto con il Fort Lauderdale Cf nel mese di settembre 2021 e quindi il suo obiettivo è cercare di sfondare in questo settore. Staremo a vedere intanto quando questo matrimonio potrebbe celebrarsi, ma bisogna attendere con pazienza le eventuali ufficialità.

Il fratello maggiore di Romeo Beckham si è invece sposato in Florida, nella mega villa di Palm Beach, caratterizzata da 27 camere da letto e un parco dal valore di 76 milioni di sterline con un panorama mozzafiato tra Oceano Atlantico e Isole Bahamas. Nicola Peltz e Brooklyn Beckham sono giunti alla promessa di amore eterno. Lo sposo ha 23 anni, mentre la sposa ne ha 27.

“Marito e moglie”. Nozze super lusso per la coppia vip: 300 invitati e un costo di oltre 3 milioni di euro