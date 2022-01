“Delirio da Covid”. Rocío Muñoz Morales positiva, l’annuncio suoi social. Le sue condizioni

Anche Rocio Morales positiva al Covid. Ad annunciarlo la moglie di Raoul Bova attraverso un post reso pubblico su Instagram. Costretta a fare fronte, come molti, a un periodo di isolamento, la bella Rocio non poteva che condividere una dedica d’amore indirizzata all’attore. Poche parole e una foto che colpisce l’attenzione dei fan.

Nonostante le voci messe in circolo negli ultimi tempi, la coppia si mostra più unita che mai. Nessuna crisi e nessuna separazione, dunque, per Raoul Bova e la splendida Rocío Muñoz Morales. Tanti i messaggi di vicinanza a corredo del post in cui comunica la positività, come quello di Cristina Marino, Elisa D’Ospina, Elena Sofia Ricci, Tosca D’Aquino, solo per citarne alcuni.

Il post in questione sopraggiunge come una vera e propria dedica d’amore rivolta a Raoul Bova. A corredo della didascalia che recita: “Delirio da Covid. P.S. Mi manchi Raoul Bova, si vede?”, Rocío Muñoz Morales mostra anche una sua foto mentre è intenta a mandare un bacio con sullo sfondo una foto del marito. Un particolare gioco prospettico ricrea l’immagine esplicita di un bacio.





Ovviamente tra i tanti commenti di incoraggiamento da parte dei fan, anche l’attore ha risposto romanticamente alla dedica: una serie di cuori con tanto di faccine imbambolate e un “Anche tu mi manchi”. Il messaggio scarta ulteriormente l’ipotesi di una crisi di coppia.

I due, insieme dal 2013, diventati genitori di Luna e Alma, appaiono da sempre molto riservati in merito alla vita privata, motivo che spesso può condurre a conclusioni affrettate da parte dei malpensanti. Le voci sulla presunta crisi, infatti, sono nate in seguito all’assenza dell’attore durante i Cinemagia Awards. I fan possono continuare a dormire sogni sereni augurando alla bella Rocio una pronta guarigione.