“Non ci sei più e non mi sembra vero”. Roby Facchinetti, quel dolore che non si potrà mai cancellare

Roby Facchinetti è travolto dal dolore e dai ricordi in queste ore e non ha voluto tenersi tutto per sé, esprimendo il suo pensiero pubblicamente. L’artista ha affidato le sue parole ai social network e in particolare al suo profilo Instagram. Tutti sono rimasti commossi dalle sue frasi, che sono state commentate da centinaia di persone. Un lutto che lo storico cantante dei Pooh non riesce ancora a metabolizzare completamente e che lo sta tormentando ormai purtroppo da tantissimo tempo.

Qualche mese fa si è commosso a ‘Oggi è un altro giorno’ ricordando Ezio Bosso: “Non c’è più, lui era la musica, se la musica avesse avuto la parola avrebbe parlato come lui. Quando arrivò a Sanremo era già famoso in tutto il mondo. Lo vidi in un concerto a Busseto, dirigeva Beethoven a memoria. Sapeva benissimo come far suonare l’orchestra, era un uomo illuminato, era oltre”. Ma c’è dell’altro nella sua vita che gliel’ha segnata per sempre e ora ha voluto esporre il suo dolore immenso.

Roby Facchinetti ha voluto omaggiare Stefano D’Orazio, morto il 6 novembre del 2020: “Caro Stefano, sono passati ben duecentottanta giorni da quella sera cupa, e ancora non mi sembra vero che tu te ne sia andato. Manchi, sai? Manca la tua allegria, mancano le nostre telefonate, manca la tua energia. Però continuo a dar forma ai nostri progetti e oggi vorrei raccontarti qualcosa. Quanto ti avevo promesso sta per concretizzarsi davvero. Ho incontrato straordinari compagni di viaggio per il nostro Parsifal”.





Poi Roby Facchinetti ha aggiunto: “Tutti si sono innamorati dell’opera, che finalmente nel 2022 debutterà e si farà conoscere al mondo. Ma c’è di più perché tutto quanto si sta costruendo somiglia molto al nostro personaggio di Parsifal. La nave che avevamo progettato, con amore, passione e infinite energie dunque è ormai pronta a salpare, sta a galla e sa navigare alla grande. E pure Tiziana, con grande energia ma soprattutto con amore infinito e con la sublime dolcezza che la contraddistingue”.

Queste le conclusioni di Roby Facchinetti su D’Orazio: “Pure Tiziana sta preparando qualcosa di importante per te. Qualcosa di bello, qualcosa che presto saprai. Anche se un amico per sempre, mancherà per sempre. Ma non ti dimentichiamo. No, non ti dimentichiamo. Roby”. E tutti si sono accodati al suo pensiero, ricordando con affetto il batterista dei Pooh, passato a miglior vita mesi fa.