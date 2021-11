Volto della tv e chef di nuovo papà. Per la seconda volta nel giro di poco lo chef e la moglie diventeranno genitori. L’annuncio è arrivato ovviamente sui social, con una foto di famiglia che ritrae marito, moglie e la primogenita Alisea, due anni il prossimo gennaio.

Lui ha 32 anni, lei 30 e condividono non solo l’amore ma anche la passione per la cucina. “Yes du gusti is meglio che one…another little chef is growing up!”, ha scritto a corredo della foto pubblicata insieme alla moglie Eleonora e alla figlia.

Roberto Valbuzzi, lo chef di Cortesie per gli ospiti di nuovo papà

Lui è Roberto Valbuzzi e presto tornerà su Real Time per il suo Cortesie per gli Ospiti, affiancato dall’eleganza di Csaba Dalla Zorza dalla new entry Luca Calvani, ex modello, attore di cinema, teatro e tv, nonché naufrago a L’Isola dei famosi e inviato a Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv 8.





Roberto Valbuzzi è diplomato all’Istituto Alberghiero ed è approdato in televisione lavorando con Antonella Clerici e poi Cortesie per gli ospiti. La cucina gli scorre proprio nelle vene, perché il padre e il nonno erano ristoratori: i genitori gestiscono a Varese il noto Malnate, mentre i nonni curano un agriturismo a Mornago.

Roberto Valbuzzi ed Eleonora Laurito si sono sposati nel 2018. Lui ha 32 anni, lei 30 e condividono non solo l’amore ma anche la passione per la cucina e infatti gestiscono insieme il ristorante Crotto Valtellina a Malnate, in provincia di Varese.