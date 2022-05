Roberto Valbuzzi di nuovo papà. Grandissima gioia per lo chef e volto noto della tv protagonista con Csaba dalla Zorza e Luca Calvani a “Cortesie per gli ospiti” in onda su Real Time dal 2005. Proprio a novembre dello scorso anno Roberto e la moglie Eleonora avevano dato l’annuncio tramite social dell’arrivo di un bebè. E venerdì 13 maggio è venuto alla luce il piccolo che farà dunque compagnia alla primogenita Alisea.

Roberto Valbuzzi è diventato dunque di nuovo papà e naturalmente ha voluto condividere la notizia con i suoi numerosi follower. Il più classico dei selfie al fianco della moglie Eleonora, entrambi sorridenti, con il nuovo arrivato appena nato. La famiglia si è allargata, quindi. Lui 32 anni lei 30, Roberto ed Eleonora condividono oltre l’amore anche la passione per la cucina. “Yes du gusti is meglio che one…another little chef is growing up!” avevano annunciato. Ora quel giorno, e quel bebè, sono arrivati!





Roberto Valbuzzi di nuovo papà: il benvenuto social al bebè

“Ciao bello.. Benvenuto Elan, Gabriele Valbuzzi”. Con grande semplicità e con un gran sorriso lo chef Roberto Valbuzzi ha dato così il benvenuto al secondogenito, Elan Gabriele. In tantissimi hanno voluto fare le congratulazioni alla coppia e il post in poche ore ha praticamente raggiunto i 100mila ‘mi piace’.

In tanti hanno voluto salutare questa nuova nascita. Tra i numerosi commenti ci sono anche quelli di Michela Coppa, poi di FoodNetworkItalia, il profilo ufficiale di Real Time e poi il collega Luca Calvani. Ma anche Diego Thomas che ha lasciato il programma “Cortesie per gli ospiti” da poco. Insomma, Roberto Valbuzzi ha salutato nel migliore dei modi il suo secondogenito.

Sia Roberto Valbuzzi che la moglie Eleonora Laurito vantano esperienze in tv. Lui, diplomato all’istituto alberghiero, è approdato al piccolo schermo con Antonella Clerici per poi arrivare a “Cortesie per gli ospiti”. Eleonora, invece, ha partecipato in passato a “Veline” e a “Detto Fatto”, come modella, nel 2014. I due, sposati nel 2018 dopo 6 anni di fidanzamento, hanno un ristorante a Malnate, provincia di Varese. Una tradizione che prosegue: sia il papà che il nonno di Roberto erano infatti dei ristoratori.

