Roberto Mancini, dalla panchina azzurra alla vita privata. Chi è la seconda moglie Silvia

Roberto Mancini, tutto sulla vita privata e sentimentale dell’allenatore della Nazionale azzurra. L’allenatore dell’Italia, alla guida della nazionale dal 2018, continua a portare a casa bottini pieni di soddisfazione. Ma nella vita di tutti i giorno di uno degli ex calciatori italiani più titolati, esiste anche molta riservatezza e discrezione. Nonostante questo, il gossip riesce ad arrivare lontano.

Roberto Mancini non ha mai voluto accendere i riflettori sulla propria vita privata, riservando per i tifosi solo pochissimi e rari momenti personali. Eppure la splendida moglie dell’allenatore non può sfuggire tanto facilmente all’attenzione dei più curiosi. Si chiama Silvia Fortini la seconda moglie dell’ex calciatore italiano, ma cosa si sa d lei?

Un matrimonio durato fino al 2015 quello con Federica Morelli, ma anche un amore che ha reso Roberto Mancini padre di tre figli. Si chiamano Filippo, Andrea e Camilla e se i due maschietti hanno deciso di seguire le orme del padre, la femminuccia sembra essere molto seguita sui social. E a propisito del padre, ha formito a tutti qualche dettaglio in più.





“Nella mia visione io sono una figlia come tutte. E lui è un padre come tutti. L’unica differenza è che fa un lavoro che lo espone a livello mediatico e lo fa essere un personaggio pubblico e di conseguenza anche noi siamo esposto. Quindi la privacy che hanno la maggior parte delle famiglie noi l’abbiamo meno”.

Ma chi è Silvia Fortini? La donna sembra essere riservata tanto quanto il marito. Di professione fa avvocato e guida un importante studio legale. Pare che Roberto Mancini sia stato sorpreso in compagnia di Silvia nel 2016 a Saint Tropez, per poi decidere una fuga alle Antille e il 2018 il matrimonio. Ma l’anno delle seconde nozze fu anche l’anno del divorzio ‘salato’ da Federica, ma anche il momento in cui Mancini ha assunto la guida della nazionale di calcio italiana.