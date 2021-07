Roberto Mancini, classe 1964, è uno dei personaggi più noti del mondo del calcio e tra gli allenatori italiani più titolati, dopo un passato da calciatore che lo ha visto essere uno dei nomi più apprezzati della storia di questo sport. Alla guida della Nazionale dal 2018, seppur famosissimo Roberto Mancini si è sempre mostrato riservato rispetto alla sua vita privata, di cui condivide raramente i momenti.

È stato sposato con Federica Morelli fino al 2015 e dalla loro unione sono nati tre figli, Filippo, Andrea e Camilla e i due maschi hanno deciso di seguire le sue orme. Nel dettaglio, il primogenito Filippo è nato a Genova il 13 ottobre 1990, quando Roberto Mancini giocava per la Sampdoria. È entrato negli Allievi Regionali dell’Inter nel 2005, quando il padre allenava la prima squadra.

Roberto Mancini figli, chi è il primogenito figlio Filippo e le foto

Poi c’è Andrea e anche il secondogenito di Roberto Mancini di cui seguito la carriera proprio come il fratello maggiore. È nato il 13 agosto 1992 e da giovanissimo gravitava nell’Inter poi ha giocato nel Manchester City, nell’Oldham Atlhetic, nel Real Vallaodid e anche, negli Stati Uniti per il New York Cosmos della North America Soccer League.





La figlia Camilla sembra invece essere già molto seguita sui social e a proposito del famoso papà ha spiegato che “nella mia visione io sono una figlia come tutte. E lui è un padre come tutti. L’unica differenza è che fa un lavoro che lo espone a livello mediatico e lo fa essere un personaggio pubblico e di conseguenza anche noi siamo esposto. Quindi la privacy che hanno la maggior parte delle famiglie noi l’abbiamo meno”.

Spulciando il profilo Instagram di Roberto Mancini, che nel 2018 ha sposato Silvia Fortini, di professione fa avvocato e alla guida un importante studio legale, non è impossibile imbattersi in qualche scatto in compagnia dei suoi figli. E salta subito all’occhio che il primogenito in particolare, Filippo, gli somiglia moltissimo: praticamente sono due gocce d’acqua.