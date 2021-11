L’annuncio della gravidanza della compagna era arrivato qualche mese fa. A darlo proprio l’attore sulla sua pagina Instagram. “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero” aveva detto. Un messaggio poi ripreso da lei, di 25 anni più giovane, che al settimo cielo scriveva: “Presto in tre”. Una gravidanza voluta e cercata a lungo. “Diventare padre è sempre stato un mio desiderio. A luglio ho festeggiato 52 anni, sono nato quando mio padre ne aveva 56, è arrivato il momento”. Aveva detto nel corso di un’intervista.



Il fiocco rosa è arrivato dopo 7 anni di amore con la bellissima Lucy Belcastro, 27enne mora e presenza discreta al fianco dell’attore. Nel post diffuso su Instagram si vede l’attore in una stanza d’ospedale con in braccio la figlia. “Benvenuta principessa”, la didascalia a corredo del tenero scatto. Parliamo di uno degli attori più amati del piccolo schermo: Roberto Farnesi.



Ancora mistero sul nome della piccola. Geloso della sua sfera privata Roberto Farnesi non ha, per ora, dato notizie in proposito. Tanti i commenti arrivati. “Iniziare la settima con queste bellissime novità ❤️❤️❤️ Auguri bro!!😘”. E ancora: “È nata!!! Evviva!!! Auguri di cuore Roberto, a te e alla mamma di questa splendida creatura!❤️❤️❤️ Un abbraccio!”.







Roberto Farnesi ha iniziato la sua carriera nel 1994 come attore di fotoromanzi (per le riviste Lancio e Grand Hotel). È entrato a far parte de ‘Il paradiso delle signore’ dall’autunno del 2018. Ricopre il ruolo di un imprenditore senza alcuno scrupolo che lavora nella città di Milano degli anni Cinquanta e Sessanta.

Per quanto riguarda il cinema, l’ultimo film di Roberto Farnesi è datato 2016, ‘Infernet’.

In televisione, prima della soap opera, Roberto Farnesi era stato protagonista in ‘Meraviglie – La penisola dei tesori’. Quanto alla sua compagna, Lucya Belcastro, sappiamo che è laureata in Lingue, facoltà che ha frequentato a Firenze ed oggi lavora per un marchio molto importante di abbigliamento. La moda è proprio una sua passione. Come Roberto è gelosa della sua intimità e non ama stare sotto la luce dei riflettori.