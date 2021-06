Notizia meravigliosa per il famoso attore italiano, che a 52 anni diventerà papà per la prima volta. L’annuncio è stato fatto dal diretto interessato in modo assolutamente ironico, fingendo di avere lui il pancione. Ha dato vita a questa storia sul suo profilo Instagram e la gioia è stata decisamente immensa anche per i suoi fan. Ha avuto in passato relazioni sentimentali che non sono finite affatto bene, ma adesso ha finalmente trovato la donna giusta con la quale sta per diventare finalmente genitore.

A corredo dell’immagine col pancione finto ha scritto: “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero”. Successivamente anche la sua dolce metà ha voluto dare la lieta notizia: “Presto in tre”. Un momento indimenticabile per l’uomo, che probabilmente non sperava più di diventare papà. Invece a sorpresa ha voluto fare questo annuncio sensazionale, che ha sconvolto positivamente tutti. Andiamo a scoprire insieme chi sarà chiamato papà nei mesi che verranno.

A diventare papà sarà Roberto Farnesi, ovvero Umberto Guarnieri ne ‘Il paradiso delle signore’. Felicissima anche la sua bellissima partner Lucya Belcastro, la quale è una donna che ama molto la privacy. Resta comunque il mistero sul sesso del bebè, infatti nessuno dei due ha voluto fornire dettagli. Lo scopriremo probabilmente nei prossimi giorni se sarà un maschio o una femmina. Intanto, è emerso però il periodo dell’anno nel quale il futuro nascituro riuscirà a vedere finalmente la luce.





La gravidanza della compagnia di Roberto Farnesi dovrebbe concludersi esattamente in autunno, ma non è stata specificata la data esatta. Lui tempo fa aveva rilasciato un’intervista proprio sull’argomento paternità: “Diventare padre è sempre stato un mio desiderio. Il prossimo luglio festeggio 52 anni, sono nato quando mio padre ne aveva 56, è arrivato il momento”. Ed effettivamente è stato così, perché qualche mese dopo ha potuto fare questa comunicazione che attendeva da tantissimo tempo.

Il futuro papà Roberto Farnesi è entrato a far parte de ‘Il paradiso delle signore’ dall’autunno del 2018. Ricopre il ruolo di un imprenditore senza alcuno scrupolo che lavora nella città di Milano degli anni Cinquanta e Sessanta. Per quanto riguarda il cinema, il suo ultimo film è datato 2016, ‘Infernet’. In televisione, prima della soap opera, era stato protagonista in ‘Meraviglie – La penisola dei tesori’.