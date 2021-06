Vi ricordate di Roberto Da Crema, il banditore tv più amato dagli italiani? Ecco, dopo anni di anonimato, il Baffo torna a far parlare di sé. Al settimanale Nuovo Tv ha infatti rivelato cosa fa oggi per vivere. Il 68enne vende il pesce a Lampedusa una volta a settimana. Roberto Da Crema si è trasferito da qualche tempo sull’isola siciliana. Qui va a pesca tutte le mattina alle 6, anche con il vento e la pioggia. Una grande passione che accompagna ormai da anni.

Il noto conduttore tv ha rivelato: “Quando i pescatori hanno visto la mia grande passione hanno cominciato a invitarmi sui loro pescherecci. E adesso, ogni tanto, vendo il pesce dietro al banco del mercato. Lo faccio per puro divertimento” Non lo fa per soldi: l’ex re delle televendite regala i pesci alla pescheria e loro in cambio confidano all’ex conduttore i punti strategici dove andare a pescare con la sua barchetta. Il Baffo ha spiegato che si diverte molto a vendere e che non può proprio farne a meno nonostante non sia più il giovanotto di un tempo.

Ma non solo: Roberto Da Crema va al mercato perché gli ricorda molto le prime vendite che faceva sulle pedane nei supermercati quando era poco più che un adolescente. A parte questo ‘gioco’ della pesca, il Baffo ha un’azienda a Milano che si occupa di stock e cambio merci.





Per chi non lo sapesse, l’azienda è gestita dai figli del Baffo, Morris e Valentina. La famiglia Da Crema ha quattro punti vendita con ottanta dipendenti. “Adesso anche io sono un loro dipendente, per cui mi danno il mio stipendio”, ha fatto sapere il Baffo, che si divide dunque tra due lavori completamente diversi.

Roberto Da Crema, da 45 anni è sposato con la moglie Raffaella, la donna della sua vita. La coppia ha avuto due figli e diversi nipotini. E si parla di tv perché al Baffo non dispiacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi, dove potrebbe mettere in campo le sue abilità da pescatore.