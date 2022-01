Roberto Bolle è un famoso ballerino italiano, principal dancer dell’American Ballet Theatre di New York ed étoile del Teatro alla Scala di Milano. Inizia a danzare a 6 anni e a 11 supera l’esame per entrare nella scuola del Teatro alla Scala di Milano.

Si trasferisce a Milano, dove inizia a frequentare l’Accademia e grazie al suo innato talento, allo studio e al grande lavoro, a soli 15 anni viene notato da Rudolf Nureyev, che lo sceglie per interpretare il ruolo di Tadzio nell’opera Morte a Venezia. Purtroppo a causa della giovane età il teatro gli nega la parte, ma è solo questione di tempo, perché nel 1996 viene nominato primo ballerino e inizia una carriera ricca di successi.

Roberto Bolle, chi è il fidanzato del ballerino italiano

Nel 1996 lascia la compagnia di ballo per diventare ballerino freelance, un passo che gli apre le porte alla carriera internazionale. A 22 anni, in seguito ad un inaspettato infortunio del ballerino protagonista, interpreta il principe Sigfrido al Royal Albert Hall ed è un grande successo.





Da allora Roberto Bolle balla nei teatri più celebri del mondo: il Covent Garden di Londra, l’Operà di Parigi, il Bolshoi di Mosca e il Tokyo Ballet e si esibisce con il Royal Ballet, il Balletto Nazionale Canadese, il Balletto di Stoccarda, il Balletto Nazionale Finlandese, la Staatsoper di Berlino, il Teatro dell’Opera di Vienna, la Staatsoper di Dresda, il Teatro dell’Opera di Monaco di Baviera e tanti altri.

Nel giugno 2002, in occasione del Giubileo, Roberto Bolle danza a Buckingham Palace davanti alla regina Elisabetta e due anni dopo si esibisce per il Papa – Giovanni Paolo II – in occasione della giornata della Gioventù. Una carriera ricca di successi e una vita privata sempre tenuta nascosta, ma lo scorso anno Roberto Bolle è stato paparazzato insieme al fidanzato a Venezia.

Daniel Lee, lanciatissimo direttore creativo della griffe Bottega Veneta, è nato a Bradford il 17 gennaio 1984, dunque con Roberto Bolle ci sono 9 anni di differenza. Ha studiato moda Central Saint Martins di Londra e nel 2018 è stato chiamato dal brand di lusso per ricoprire il ruolo di direttore creativo. Nel 2019 ha vinto il premio come Designer dell’anno ai British Fashion Awards grazie al lavoro effettuato con Bottega Veneta.