“Io+te=3”. L’attrice italiana è cresciuta ed è incinta, la gioia esplode: “È una femminuccia”

Roberta Scardola de I Cesaroni è incinta. La giovane Carlotta, questo il nome del suo personaggio nella fiction italiana, ha annunciato di essere rimasta incinta del primo figlio. La giovane lo ha fatto tramite un dolcissimo annuncio in compagnia della sua dolce metà, sui social naturalmente. Negli scatti Roberta e il suo compagno Daniele (detto Bibbo su Instagram) si scambiano tenerezze e mostrano l’ecografia che certifica l’arrivo di un bebè. “Com’è straordinaria la vita! Tu + io = TRE”, ha scritto l’attrice.

Naturalmente in pochi istanti sono iniziati i commenti per congratularsi con la bella attrice e il compagno. Tra i tanti anche quelli di Ludovico Fremont, suo collega sul set, che interpretativa Walter. In molti ricorderanno che lei e Ludovico ne I Cesaroni hanno svolto anche il ruolo di fidanzati e per tale ragione Fremont non ha potuto non fare riferimento a questo: “Non potevi trovare compagno migliore… Walter”, ha scritto l’amico attore.

Subito dopo Roberta Scardola ha replicato: “Grazie Ludo. E grazie anche della chiamata di stamattina”. Insomma, sembra che i due sono rimasti in contatto a distanza di tanto tempo. Poco dopo è arrivato anche il commento della super Elena Sofia Ricci, che a quanto pare è rimasta in contatto con Roberta Scardola anche dopo i tanti anni passati da quel famoso set dei Cesaroni.

Qualcuno infatti ricorderà che prima di quello, avevano lavorato insieme in “Caro Maestro”, dove Roberta ha ricoperto i panni della figlia di Elena. L’attrice ha scritto felice: “Oddio!!! Ari divento nonna” con tante emoticon. Risate a non fine, poi Roberta ha risposto: “Eli del nostro cuore”. Da quello che si legge, sarà una bambina.

Tantissimi poi gli altri commenti di amici e parenti (non famosi) che hanno festeggiato il lieto evento. Una bellissima notizia per l’amata attrice Roberta Scardola che con questa notizia riempie la sua vita di gioia. Non si sa se la rivedremo presto, magari dopo la maternità, in qualche vuole in tv. Non ci resta che attendere, quindi.

