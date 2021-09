Non fanno parte del mondo del cinema ma dallo scorso anno alla Mostra del Cinema di Venezia sono tanti gli influencer a calcareil red carpet insieme ad attori, sceneggiatori e registi.

Come ormai è noto la Mostra Internazionale del Cinema infatti è oggetto d’interesse anche per i colossi del mondo dei cosmetici, dei gioielli, e dell’alta moda e si dà il caso che ormai le personalità social siano spesso testimonial di importanti campagne legate a questi settori. Per questo motivo molti influencer hanno calcato il tappeto rosso: tra questi Paola Turani, Giulia Valentina e l’Estetista Cinica.

Non sono mancati i personaggi noti per aver partecipato ai programmi come Uomini e Donne, Amici, Temptation Island e altri reality show come Camilla Mangiapelo, Cecilia Rodriguez, il cantante di Amici Briga, l’ex tronista di UeD Nilufar Addati e Aka Seven, cantante che ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.





Tra i personaggi che hanno incuriosito di più è stato il cantante Briga, arrivato sul red carpet lasciando tutti a bocca aperta. All’anagrafe Mattia Bellegrandi nel giro di 6 anni è cambiato in modo drastico, oltre a essersi legato con Arianna Montefiori, la sua futura moglie. Ma c’è un’altra cantante che ha stupito il pubblico di Venezia.

Roberta Ruiu, ex componente delle Lollipop, il gruppo lanciato dal programma Pop Star nel lontano 2001, ha sfilato sul red carpet delFestival di Venezia per la prima del film La Caja. L’ex star, irriconoscibile da quella ragazzina che debuttò sul palco di Italia Uno, si è mostrata in tutta la sua bellezza.