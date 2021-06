“Benvenuta, piccola Cami”. Fiocco rosa a Temptation Island: “Da oggi siamo una famiglia”

Fiocco rosa per l’ex protagonista di Temptation Island e il noto calciatore del Benevento. La lieta notizia corre veloce nel web per la gioia dei fan della coppia. Nove mesi di gravidanza che tutti hanno avuto modo di seguire da quando è stato dato l’annuncio della dolce attesa nel mese di dicembre. Stiamo parlando di Roberta Mercurio, che nelle ultime ore aveva annunciato a tutti di essere entrata in travaglio.

Roberta Mercurio aveva riempito di gioia i fan quando, mostrando la foto delle prime ecografie, aveva scritto: “Sei stata tanto desiderata e adesso non vediamo l’ora di conoscerti, non vediamo l’ora di vedere quel visino paffuto e quei piedini con con cui spesso mi prendi a calci. È vero il nostro percorso è stato un po’ tortuoso, spesso non siamo state in forma ed eravamo un po’ giù di morale, ma è vero poi tutto passa. […] Io e il tuo papà sappiamo che il vero viaggio deve ancora iniziare”.

È così che il grande giorno è arrivato. Insieme a Luca Caldirola, calciatore del Benevento dal luglio 2020, l’influencer ed ex volto di Tempation Island diventa mamma dopo un lungo travaglio e 41 settimane di gestazione. E al suo fianco sempre e solo Luca Caldirola che aveva annunciato: “Robi è in travaglio da un paio d’ore, si sta preparando… Qui sta ridendo e scherzando, ma credetemi che si fa fatica! Lei è fortissima”.





Foto che arrivano puntuali non appena la piccola principessa di casa ha aperto i suoi occhietti. Il nome? Camilla, nome svelato poco dopo il parto. Roberta Mercurio insieme a Luca hanno ringraziato tutti per il caloroso sostegno: “Grazie a tutti per l’amore e per l’affetto che ci state dimostrando. Siamo tornati in camera da pochissimo. Domani saremo con voi”.

“Ora capisco il vero senso della nostra esistenza. Il valore di ogni cosa. Grata alla vita per questo incredibile dono. Benvenuta al mondo piccola Cami, con te oggi nasce una nuova famiglia, la Nostra Famiglia. E grazie a te Luca , Amore Mio per non avermi lasciata un secondo, eri sempre lì al mio fianco e senza il tuo supporto non ce l’avrei mai fatta. Mi hai reso la donna e la mamma più felice del mondo, sei il centro del mio universo, siete la mia ragione di vita. “Vi amo, immensamente”, scrive commossa mamma Roberta.