La nota attrice italiana è diventata mamma. Un annuncio giunto decisamente a sorpresa, visto che non era uscita nessuna notizia riguardante l’imminente parto. E c’è anche di più, infatti del suo bimbo non se n’è parlato in questi nove mesi. Una particolarità quasi unica nel suo genere e la donna ha spiegato nei dettagli il motivo per il quale ha celato questa news. Ma adesso ha ritenuto giusto informare i suoi fan con una bellissima comunicazione sul suo profilo Instagram ufficiale.

Dopo aver condiviso il suo messaggio social con i suoi follower, questi ultimi si sono inevitabilmente scatenati. Sono arrivati a decine i commenti degli utenti, i quali non hanno fatto altro che spendere parole dolci nei confronti della donna. L’attrice ha senz’altro apprezzato questi commenti, arrivati tra l’altro anche da personaggi famosi. Il nome scelto per il piccolo è stato Jacopo. Resta invece il mistero su chi sia il padre, visto che lei non è mai uscita allo scoperto ufficialmente con il partner.

Questo il messaggio dell’attrice: “Eccolo lo spettacolo più bello della mia vita. Iniziato oggi alle 6.24. Pesa 2 kg 990, lungo 50 cm e si chiama Jacopo. In realtà è iniziato 9 mesi fa, ma ho deciso di alzare il sipario solo oggi e di vivere in privato tutte le emozioni dei mesi scorsi. Jacopo è un miracolo! Jacopo è la vita che si impone e fa piazza pulita di ogni difficoltà. Jacopo è un regalo inaspettato del Signore ed io e il papà Antonino siamo ancora increduli che tutto ciò sia capitato a noi”.





La neo mamma è l’attrice Roberta Garzia. Quest’ultima ha ricevuto gli auguri tra gli altri di Eva Grimaldi: “Jacopo è il frutto dell’amore” e di Justine Mattera: “Auguri, che bello Roberta”. Poi altri fan di Roberta Garzia hanno scritto: “Mamma mia che spettacolo”, “Complimenti, è la cosa più bella”, “Tanta gioia, benvenuto Jacopo e buona vita”, “Auguri Roby, congratulazioni a te e al papà e benvenuto al piccoletto”. Poi: “Complimenti per il nome”, “Benvenuto al mondo al tuo meraviglioso piccolo”.

Roberta Garzia, classe 1972, è nata a Roma ed ha cominciato la sua carriera di attrice a teatro nel 1992. Poi è stata volto noto del piccolo schermo grazie a ‘Camera Cafè’ e all’interpretazione del personaggio di Gaia De Bernardi. Poi ha anche lavorato nelle fiction ‘Carabinieri’, ‘I Cesaroni’, ‘Distretto di Polizia 7’, ‘Don Matteo 6’ e ‘Un medico in famiglia 3’. Nel 2018 ha preso parte al film cinematografico ‘Un figlio a tutti i costi’.