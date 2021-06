Roberta Di Padua è stata una delle maggiori protagoniste del recente passato nel dating show ‘Uomini e Donne’. La sua tormentata relazione sentimentale con Riccardo Guarnieri ha fatto parlare per intere settimane. Hanno tentato in tutti i modi di andare d’accordo e di instaurare un rapporto importante, ma i problemi sono nati sin da subito e hanno poi preso la decisione di lasciarsi. Ora ecco però arrivare un’importante novità nella vita dell’ex dama del programma di Maria De Filippi. Infatti, il suo post su Instagram ha immediatamente infiammato il gossip in poco tempo.

L’ex protagonista della trasmissione in onda su Canale 5 si è immortalata con un uomo e quest’ultimo non è affatto uno qualunque, ma molto conosciuto da tutti. Da parte sua non ci sono stati messaggi che facciano comprendere che ci stia provando, ma i follower della donna hanno iniziato a discuterne online e alcuni sono certi che possa nascere qualcosa di interessante. Alla luce di questo clamore mediatico, non è escluso che possa tornare sulla questione spiegando quale sia il rapporto reale con lui.

Roberta Di Padua ha deciso di rilassarsi dopo lo stress degli scorsi mesi e ha iniziato una meravigliosa vacanza in compagnia di alcuni amici, di Valentina Autiero e di questa persona che è stata fondamentale nel suo passato. Scorrendo le varie stories dell’ex dama di ‘UeD’, inevitabilmente gli utenti non hanno non potuto soffermarsi su un’immagine in particolare. Un quadretto che ha fatto sognare tutti ad occhi aperti, infatti in molti sono pronti a mettere la mano sul fuoco che qualcosa accadrà.





Nelle storie Instagram Roberta Di Padua si è immortalata insieme all’ex marito Giuseppe D’Aguanno e a suo figlio. Già in passato lei ha affermato che la presenza dell’ex coniuge è necessaria per la serenità del bimbo. E stavolta ha scritto: “L’unico amore che non finisce mai è quello per i figli. Giuseppe D’Aguanno, grazie per esserci sempre”. Quindi, la loro reunion sarebbe scaturita semplicemente dal fatto di ricreare la famiglia per il piccolo, eppure c’è chi sia convinto di un possibile e clamoroso ritorno di fiamma.

Su Riccardo Guarnieri invece Roberta Di Padua ha detto recentemente: “Gli ho scritto due messaggi. Prima un ‘come stai?’ e poi un messaggio più lungo e strutturato in cui ho sottolineato che ero dispiaciuta per come fosse andata a finire, per il male che a vicenda ci eravamo fatti. Gli ho anche scritto che avrei comunque portato con me il bello della nostra relazione”.