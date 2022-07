In molti ricordano Roberta Beta, una delle concorrenti della prima edizione del Grande Fratello. Si è fatta conoscere per quella partecipazione al primo reality trasmesso in tv. Era il 2000 e c’era grande la curiosità di capire cosa succedeva in tv: per la prima volta un gruppo di persone erano riprese 24 ore al giorno ed erano rinchiuse in una casa. L’esperimento è riuscito se a distanza di 22 anni sono tanti i reality che vengono trasmessi in tv. Roberta Beta fu tra i primi a varcare la porta rossa di Cinecittà. Nel corso degli anni diversi dei protagonisti di quell’edizione hanno poi avuto successo.

Su tutti Rocco Casalino che ha intrapreso la carriera politica nel Movimento 5 stelle oppure Pietro Taricone tragicamente scomparso nel 2010 che ha fatto l’attore. Oppure ancora la vincitrice di quell’edizione Cristina Plevani e Marina La Rosa che è spesso ospite dei talk show in tv. Roberta Beta è attivissima sui social, soprattutto su Instagram, dove ha sempre raccontato la sua quotidianità. È iscritta all’albo dei giornalisti della Lombardia, è anche una speaker radiofonica. Negli anni non è mai sparita del tutto dalla televisione, anche se ultimamente gli inviti sono diminuiti: ha partecipato ai salotti di Barbara D’Urso nelle vesti di opinionista, ma non solo, perché è stata anche una inviata per La Vita in Diretta, ruolo che ha svolto per cinque anni.





Roberta Beta figlio Filippo lontano da lei: “Mi sento persa”

Un mese fa Roberta Beta si è sfogata sui social raccontando di essere senza lavoro. “Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante, ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo”, ha detto su Instagram. Uno sfogo a cui è seguita un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha ribadito la difficoltà di essere disoccupata e ha anche riferito di dover fare i conti con la lontananza del figlio.

Il figlio di Roberta Beta si chiama Filippo, ha 20 anni, ed è nato da una storia d’amore piuttosto breve. L’ex gieffina l’ha cresciuto da sola. Adesso il ragazzo si è trasferito a Milano per studiare Giurisprudenza. “Lui è sempre stato la mia priorità. Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera. È arrivato in un momento in cui ero lanciata come un razzo, ma non ho rimpianti e rifarei tutto”, racconta al settimanale.

Di recente piccole e sporadiche collaborazioni per Roberta Beta, nulla di più. “Da sei anni non faccio più radio ma quando la gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. E questo è davvero frustrante”, svela l’ex concorrente del GF. “Se nessuno mi dà un’opportunità vorrà dire che me la creerò da sola. Ho già in mente una trasmissione e poi con il mio agente stiamo portando avanti vari progetti tv. Incrocio le dita”.

Nuova vita e nuovo amore per Roberta Beta del GF. Ve la ricordate? Ecco com’è oggi (e cosa le è successo)