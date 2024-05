È ritorno di fiamma tra la bellissima modella e conduttrice e il calciatore. Sul conto di lei ne hanno scritte tante, pure che sarebbe stata una delle cause della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez: “Tra le tante accuse della famiglia Ferragni ci sarebbe una clamorosa presunta scappatella di mesi e mesi tra Fedez e lei” ha fatto sapere qualche tempo fa Alessandro Rosica.

Proprio i protagonisti della nostra storia a gennaio scorso avevano fatto sapere che si erano lasciati. Adesso, però, sembra che la crisi sia passata e in particolare lei, speaker radiofonica oltre che conduttrice tv, ha fatto al suo lui una dedica che non lascia spazio ai dubbi. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova di nuovo insieme

Stiamo parlando di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova che pochi mesi fa avevano annunciato la rottura. Una storia appassionata e travolgente che in poco tempo li ha fatti vivere sulle montagne russe. La prima volta erano stati visti insieme a Milano la scorsa estate mentre si baciavano in un ristorante. Poi un selfie condiviso su Instagram e a ottobre, secondo il settimanale Chi, le prove di convivenza.

Ma a gennaio, come detto, era arrivato l’annuncio della fine della storia d’amore: “Ci tenevamo a sottolineare – aveva scritto sui social Paola Di Benedetto – che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro“. Tuttavia, a quanto pare, la situazione è cambiata.

Adesso, in occasione del compleanno del calciatore del Torino Raoul Bellanova è arrivata la dedica speciale di Paola Di Benedetto, presente alla festa. La conduttrice e modella ha condiviso in una story Instagram una foto in cui compare col suo fidanzato, entrambi sorridenti, e la scritta: “Buon compleanno amore” seguita da un cuoricino azzurro. Insomma quando l’amore è più forte delle incomprensioni…?

