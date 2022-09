“Una pagliacciata”. Traffico e ambulanze bloccate, follia nella città italiana. E si scopre l’assurdo motivo

Il nuovo negozio della vip è già sulla bocca di tutti. Grande festa d’inaugurazione di Svergognata Shop, questo il nome del negozio che la celebrità ha scelto per la sua attvità. Un’apertura avvenuta a 24 ore dalla morte di Elisabetta II e che è già sulla bocca di tutti per il clamore mediatico creato. Cosa è successo.

Rita De Crescenzo inaugura il suo negozio e intorno alla grande festa, tra gli applausi della folla in via Garibaldi a Napoli, scoppia anche il caos. La nota tiktoker nelle vesti di una regina ha certamente attirato l’attenzione, ma il disagio recato alla circolazione del traffico e alla sporcizia lasciata sull’asfalto in seguito alla festa non sono piaciuti.





Rita De Crescenzo inaugura il suo negozio. Scoppia il caos

Rita De Crescenzo al centro dell’appello del consigliere Francesco Emilio Borrelli che ha reso noto a tutti cosa è successo: “Con la sua carnevalata ha insozzato tutta la strada fuori al suo negozio. Poi nei video precedenti si lamentava che l’Asia non passava a pulire” – ha spiegato un cittadino a Borrelli.

Dunque il consigliere: “Napoli non può essere di chi se la prende. Ho parlato con l’assessore De Iesu che mi ha confermato l’assenza di alcun permesso per chiudere la strada e che il Comune sta procedendo con una serie di esposti e denunce”.

“E’ inaccettabile che questi soggetti che non seguono alcuna regola o legge possano impunemente fare quello che gli pare. Finché ci sarà tolleranza verso comportamenti palesemente incivili e illegali fatti alla luce del sole il degrado sarà inarrestabile” – ha commentato Borrelli dopo la grande festa a sostegno della nuova attività di Rita De Crescenzo.

