Riki, nuova fidanzata è l’ex de La pupa e il secchione. Ormai dubbi non ce ne sono, visto che l’informatissimo Whoopsee, in esclusiva assoluta, è stato in grado di beccarli a Milano in atteggiamenti intimi e anche mentre si baciano. La passione è definitivamente scoppiata e smentire questa notizia sarà praticamente impossibile. Novità importantissima nella vita privata del cantante, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, che potrebbe a questo punto uscire definitivamente allo scoperto.

Riki, nuova fidanzata l’ex de La pupa e il secchione: chi è

Riki, nuova fidanzata l’ex de La pupa e il secchione e si sa anche il suo nome grazie a Whoopsee, che oltre ad aver postato diverse foto hanno anche scritto una lunga didascalia. Questo quanto si può leggere sulla loro pagina Instagram ufficiale: “Conosciuto più semplicemente come Riki, dopo aver partecipato nel 2016 al talent show Amici di Maria De Filippi, Riccardo Marcuzzi ha recentemente lanciato un nuovo singolo intitolato Ferrari White, prodotto da Big Fish e creato per rappresentare una svolta netta nel suo percorso artistico”.

Poi Whoopsee ha aggiunto: “Oltre a questo importante cambiamento, però, il cantante sembrerebbe pronto a dedicarsi anche a una nuova frequentazione… Eccolo infatti in compagnia di una ragazza il cui nome risponderebbe a quello di Stephanie Bellarte, la pupa protagonista de La pupa e il secchione che, dopo la relazione con il secchione Alessio Guidi, potrebbe aver deciso di voltare pagina e di dedicarsi proprio alla musica! Ecco i due mentre passeggiano per le vie della città…”.

Infine, è stato riportato: “Ecco i due mentre passeggiano per le vie della città dopo essere stati a cena insieme e, tra un selfie e l’altro, non perdono occasione per scambiarsi anche qualche bacio”. E Fanpage ha fornito qualche dettaglio su di lei. Stephanie Bellarte è 22enne, è nata nella città di Pavia e ha avuto una storia d’amore con Alessio Guidi dopo La pupa e il secchione. Lei è molto seguita sui social e ha anche preso parte in passato a Miss Mondo Italia.

