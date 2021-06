Il cantante Riki, che ricorderete tutti per la sua partecipazione ad ‘Amici’, è adesso al centro del gossip per via dei suoi aspetti sentimentali. Se n’è parlato tanto in passato, senza arrivare però ad una certezza a riguardo. Ora però non ci sono più dubbi e l’ex concorrente del talent show di Maria De Filippi è stato praticamente smascherato. Il nome della sua fidanzata è ormai di dominio pubblico e dunque la sua dolce metà ha finalmente un viso e soprattutto un corpo che ha lasciato tutti senza fiato.

Alcuni giorni fa Riccardo Marcuzzo, questo il vero nome di Riki, era stato colpito dalla morte di Michele Merlo: “Ciao Michele. stanno riaffiorando ricordi ed emozioni che stavo via via dimenticando. C’è così tanta frenesia in giro ma davanti a queste cose tutto perde di valore e tutto si calma. Ricordo le serate a ridere in camera, le nostre litigate, le tue corse per scaricare l’ansia prima di salire sul palco. Amici o rivali abbiamo condiviso un anno incredibile assieme. Sto continuando a piangere come un idiota”.

Riki in passato è stato legato ad alcune ragazze, ma stavolta sembra abbia trovato proprio la sua anima gemella. Infatti, ha deciso di compiere un passo gigantesco nonostante la sua giovane età. Insieme alla sua partner avrebbe preso la decisione di andare a convivere insieme. In particolare, dovrebbero andare ad abitare nella casa di lui, che si trova nella città di Milano. A confermare la notizia è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ‘Chi’, che ha dunque fatto uscire nome e cognome.





Questo quanto scritto da ‘Chi’ su Riki: “Rivoluzione in vista per l’ex di Amici, Riccardo Marcuzzo, detto Riki. Si è scoperto stylist e arredatore per la sua nuova dimora e soprattutto ha trovato l’amore con la giovane modella svedese Ella Ayalon. I due vivono insieme a Milano e sono inseparabili”. La ragazza è originaria di Israele ed è nota per aver preso parte ad alcune campagne pubblicitarie a livello mondiale. Lei è inoltre molto seguita sul social network Instagram e quattro anni fa partecipò ad un video di lui.

Riki, che ha 29 anni, ha preso parte alla sedicesima edizione di ‘Amici’ e ha vinto la categoria canto. Recentemente, nel 2019 ha pubblicato il suo singolo ‘Gossip’ e nel 2020 ha preso parte al Festival di Sanremo con ‘Lo sappiamo entrambi’, piazzandosi ultimo. Nello stesso anno ha pubblicato l’album ‘Popclub’. Ora la svolta anche a livello amoroso, con il suo cuore che batte all’impazzata.