Tradita dal fidanzato poche settimane prima del parto. Per questo motivo la coppia vip, in attesa del primo figlio, è in tendenza su Twitter. Un fashion influencer ha rivelato che il cantante sarebbe stato sorpreso dalla compagna, una delle cantanti più influenti del panorama musicale internazionale, a flirtare con un’altra donna.

@LOUIS_via_ROMA, influencer con circa 20mila follower, ha infatti scritto che “I due sono separati. Lei ha rotto con lui dopo averlo sorpreso a tradirla con la designer di scarpe Amina Muaddi”. E ancora: “Amina è stata responsabile della progettazione della linea di calzature Fenty”.





Rihanna, prima del parto tradita dal fidanzato Asap Rocky

Amina e Asap Rocky, fidanzato della popstar Rihanna, si conoscono da anni perché “hanno collaborato ad una collezione di calzature”. Secondo il gossip ci sarebbe anche una data “presumibilmente è successo tutto durante la settimana della moda di Parigi”, dal 28 febbraio all’8 marzo. Rihanna sarebbe stata tradita mentre aspetta il primo figlio dal rapper e produttore discografico.

Amina Muaddi, disegna le calzature del brand di Rihanna, Fenty e proprio pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram, la stilista ha postato una foto che ritrae Rihanna che indossa un paio di scarpe da lei disegnate. “Amina è stata responsabile della progettazione dell’offerta di calzature di Fenty e Rihanna è spesso vista con scarpe personalizzate della sua stessa etichetta”, scrive il fashion blogger @LOUIS_via_ROMA.

Rihanna e Asap Rocky si conoscono dal 2013 ma l’amore è sbocciato solo nel 2021 e poco dopo la cantante è rimasta incinta del suo primo figlio, I due hanno tenuto nascosta la loro relazione e sono usciti allo scoperto quando Rihanna era già incinta.

Per diverso tempo lo hanno tenuto al riparo dai riflettori, poi la decisione di uscire allo scoperto. Nessuna delle indiscrezioni, al momento, è stata confermata dall’entourage di Rihanna o di Asap Rocky, e quindi al momento si tratta solo di rumors.

“Ma era necessario?”. Isola dei Famosi, critiche al gesto di Cecilia Rodriguez per Jeremias e il papà