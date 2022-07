Ricky Martin, pesanti accuse. È un periodo molto delicato per il famoso cantante di “Livin’ la vida loca”. Lo scorso 3 luglio l’Associated Press ha fatto sapere che il 50enne di San Juan è stato accusato di violenza domestica. Due giorni prima è stato inoltre firmato un ordine restrittivo. Secondo quanto riportato da El Vocero il cantante portoricano avrebbe avuto una relazione di sette mesi con una persona vicina alla sua famiglia, poi conclusa in malo modo.

Ricky Martin ha rispedito al mittente tutte le accuse, difendendosi sia tramite i propri legali, come fatto sapere da TMZ, sia sui social. Nonostante ciò si continua a parlare abbondantemente della vicenda. A rivelare maggiori dettagli, come confermato da El Paìs, è stato il programma tv La Tarde. Secondo le informazioni diffuse da quest’ultimo Ricky Martin è accusato di stalking e violenza domestica da parte di un nipote di 22 anni, Dennis, figlio della sorellastra Vanessa.





Ricky Martin, le accuse contro di lui

Secondo quanto si apprende tra Ricky Martin e il 22enne ci sarebbe stata una relazione clandestina. Quando però Dennis ha voluto porre fine alla storia il cantante avrebbe reagito piuttosto male. Sarebbero iniziate chiamate, messaggi e tentativi di vedere il ragazzo. Sembra che Ricky Martin sia stato visto più volte nei pressi dell’abitazione del giovane. Come dicevamo il cantante si è difeso con un messaggio pubblicato su Twitter.

Ricky Martin ha scritto: “L’ordinanza restrittiva depositata nei miei confronti si basa su accuse totalmente false, quindi affronterò il processo con la responsabilità che mi caratterizza. Trattandosi di una questione legale in corso, non posso esprimere dichiarazioni particolari. Apprezzo le innumerevoli manifestazioni di solidarietà e le accolgo con tutto il cuore”.

Oltretutto emergono altri dettagli poco edificanti per Ricky Martin. Secondo le accuse del nipote il cantante assumerebbe sostanze stupefacenti che ne avrebbero alterato l’umore portandolo a perdere il controllo completamente. Per Ricky, sposato dal 2017 con l’artista siriano-svedese Jwan Yosef, l’udienza è fissata per il 21 luglio. Il cantante rischierebbe fino a 50 anni di carcere.

“50 anni di carcere”. Ricky Martin, pesanti accuse e processo in arrivo: la sua reazione