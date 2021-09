Riccardo Scamarcio avrebbe lasciato Angharad per iniziare una nuova storia d’amore con la bellissima Benedetta Porcaroli, che si è separata da Michele Alhaiquee. Un breaking news che ieri ha fatto gonfiare il gossip a dismisura. Da quando la notizia è stata resa pubblica infatti per la presunta coppia non c’è stato un attimo di pace. I siti si sono riempiti di curiosità e l’attenzione sui due attori è salita a livelli vertiginosi. Anche sul red carpet non si parla d’altro.



A riportata quanto succede è Adnkronos. Pare proprio che la liason tra i due sia vera e Scamarcio non sarebbe venuto al Lido per non oscurare con il gossip il ruolo da protagonista di Benedetta in ‘La Scuola Cattolica’”, dice all’agenzia una fonte vicina ai due attori. Da quando lunedì Dagospia ha pubblicato lo scoop rosa di fine estate, al Lido di Venezia, nelle pause tra proiezioni e interviste, non si parla d’altro: tutti a commentare le voci sulla storia d’amore tra Riccardo Scamarcio, 41 anni, e Benedetta Porcaroli, 23 anni.



Storia che sarebbe sbocciata sul set del nuovo film di Giuseppe Piccioni, ‘L’ombra del giorno’, di cui sono protagonisti. Della trama del film si sa molto poco ma dovrebbe raccontare una storia d’amore sullo sfondo dell’Italia fascista e delle leggi razziali. I due hanno condiviso anche il set del film ‘La Scuola Cattolica’ di Stefano Mordini, dove Benedetta veste i panni difficili di Donatella Colasanti, la vittima sopravvisuta al massacro del Circeo, mentre Scamarcio è l’imprenditore arrogante padre di uno degli aguzzini.







E proprio l’arrivo della Porcaroli al Lido per la presentazione del film fuori concorso, senza il compagno regista Michele Alhaiquee, e l’assenza dello stesso Scamarcio hanno scatenato domande e gossip. Secondo i bene informati, anche Riccardo Scamarcio, dopo l’incontro con la Porcaroli, sarebbe entrato in crisi con la compagna inglese Angharad Wood, dalla quale ha avuto da poco la figlia Emily.



Benedetta Porcaroli ha ottenuto la candidatura come miglior attrice non protagonista al David di Donatello e ha conquistato il Premio David Giovani 2021. Ha preso anche parte a due videoclip musicali dei brani ‘Maradona Y Pelé’ dei The Giornalisti del 2019 e ’16 marzo’ di Achille Lauro del 2020.