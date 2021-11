La notizia della gravidanza era stata data mezzo social lo scorso 9 maggio. “Dopo le sue sofferenze e il suo dolore, grazie alla sua forza e resilienza, diventeremo genitori. Abbiamo scoperto di aspettare un bambino nel giorno della festa del papà e abbiamo finito il terzo mese nel giorno della festa della mamma. È tutto magico”. Ora la notizia più bella è arrivata. Il piccolo Romeo è nato lo scorso 5 novembre ma solo poche ore fa la notizia è stata data.



“All’improvviso, la vita acquista un nuovo significato. Benvenuto Romeo Pozzoli Caunesil. E grazie a te Gabrielle per averlo portato nelle nostre vite, sei la migliore mamma sulla terra”. Per la coppia vip è il primo figlio. Lui è Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Chiara Ferragni e lei la modella francese Gabrielle Caunesil. Una gravidanza sofferta e voluta. Il 5 novembre 2021, nostro figlio Romeo è venuto al mondo e ha cambiato il nostro per sempre. È stata lunga e difficile ma ce l’abbiamo fatta. L’amore è infinito. Grazie vita” ha scritto la neo mamma.



La storia di Riccardo Pozzoli è quella di un ragazzo di provincia che, grazie al suo grande intuito, è riuscito a costruire un impero in collaborazione con la sua ex fidanzata e socia in affari Chiara Ferragni. Il giovane milanese ha trascorso la sua adolescenza con due grandi passioni: la batteria, che suona da quando ha 14 anni, e la sua moto.







Dopo il liceo scientifico si è laureato in Finanza e successivamente ha conseguito un master in Marketing Management alla Bocconi. Chiusa la lunga relazione con Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli ha sposato la modella francese Gabrielle Caunesil. I due si sono prima uniti in matrimonio con una cerimonia riservatissima a Malibu e poi hanno deciso di ricelebrare le nozze organizzandole in una lussuosa tenuta in Toscana, il castello di Segalari a Castagneto Carducci.



Tantissimi i messaggi arrivati sulla pagina di Riccardo Pozzoli. Per ora ancora non si vede quello di Chiara Ferragni. I rapporti tra i due, a quanto sembra, non si sarebbero chiusi nella maniera migliore. Ma è sicuro che l’influencer avrà fatto di persona i suoi auguri all’ex fidanzato che ha contribuito, almeno nella fase inziale, al suo successo.