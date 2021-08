“C’è anche lui…”. Riccardo Guarnieri, che sorpresa: in vacanza con l’ex dama di UeD. Che pubblica la foto

Riccardo Guarnieri è stato protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo aver rotto per sempre con Ida Platano, il cavaliere pugliese è tornato nello studio del Trono Over e ha iniziato a frequentare, sempre più assiduamente, l’altra dama Roberta Di Padua. I due sono sempre stati legati da un’attrazione profonda, ma hanno avuto non poche difficoltà a superare le differenze caratteriali e le incomprensioni: in tutti i casi hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Tuttavia dopo poche settimane sono rientrati in studio per parlare della crisi di coppia e della loro repentina rottura. Inevitabilmente, Riccardo e Roberta si sono scontrati in modo feroce e il Guarnieri ha lanciato pesante accuse alla dama di Cassino. Quindi il cavaliere tarantino ha voluto prendersi del tempo per sé stesso e si è allontanato dai social.

“Sono tornato a essere quello che ero: single e spensierato” ha esordito così Riccardo al magazine di Uomini e Donne rivelando il suo attuale stato d’animo “…dopo quello che è successo bisognava solo abbassare la testa ed evitare di ritornare su ciò che è accaduto in studio, anche perché in trasmissione mi sono come svuotato”.





“Quest’anno ho avuto la conferma che per me è molto difficile trovare una persona che mi stia accanto e non di fronte” ha aggiunto Riccardo Guarnieri rivelando i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi anche dai social dopo lo scontro in studio con Roberta “Allontanarmi dal ‘clamore’ suscitato da ciò che è successo con Roberta, evitando anche di leggere cosa scrivevano sul web e sui social, togliendo la possibilità di taggarmi, mi ha aiutato ancora una volta a riflettere, analizzare l’accaduto per elaborarlo e superarlo. A prendermi del tempo per dimenticare tutto il prima possibile”.

A distanza di settimane, Riccardo Guarnieri è tornato a farsi vedere sui social e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia in compagnia di una nota dama del Trono Over. Si tratta di Ursula Bennardo, anche lei tarantina, che ha incontrato il cavaliere mentre si trovava in vacanza con il compagno e promesso sposo Sossio Aruta. Una foto che testimonia l’amicizia che c’è tra i due: pertanto nessun nuovo amore all’orizzonte per Riccardo Guarnieri.