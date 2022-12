Clamorosa notizia di gossip su Leonardo Del Vecchio. Si sarebbe già lasciato con sua moglie, a pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio. Non sono ancora arrivati comunicati ufficiali da parte dell’uomo, ma l’indiscrezione è stata lanciata da uno dei principali settimanali di gossip, ovvero Chi del direttore Alfonso Signorini. Una voce incredibile e inattesa, visto che in estate c’erano state delle nozze da sogno alla presenza di tanti invitati. E oggi invece la loro unione sarebbe giunta al capolinea.

Leonardo Del Vecchio avrebbe lasciato sua moglie a pochi mesi dai fiori d’arancio, che si sono svolti a giugno. Un colpo di scena pazzesco, che ha lasciato incredula tantissima gente. Ora tutti vogliono sapere i dettagli e sicuramente nelle prossime ore se ne saprà di più. Sul profilo di lui è possibile ancora vedere le foto delle nozze e altre istantanee della coppia. Entrambi provengono da ambienti familiari estremamente importanti, infatti hanno una ricchezza considerevole e invidiata da molti.

Leggi anche: “Si sono sposati”. Gioia grande per Massimiliano Gallo, chi è la bellissima moglie Shalana





Leonardo Del Vecchio si è lasciato con la moglie Anna Castellini Baldissera

Un evento davvero inaspettato nella vita di Leonardo Del Vecchio, che pensava di aver trovato l’amore della sua vita. Invece, ora si sarebbe lasciato con la moglie, almeno stando alle informazioni fatte circolare dal settimanale Chi. Come sottolineato dal sito Today, non sono stati riferiti altri particolari sulle motivazioni che avrebbero fatto naufragare il matrimonio, svoltosi a giugno nella meravigliosa Saint Tropez. C’erano anche state delle nozze civili precedenti, celebrate nel settembre dell’anno scorso a Milano.

Lui è il figlio del presidente di Luxottica, in passato anche azionista di Assicurazioni Generali e Covivio, venuto a mancare a 87 anni il 27 giugno scorso. Il 10 aprile scorso la ricchezza del padre era stata calcolata e aveva raggiunto i 27,3 miliardi, infatti era il secondo italiano più ricco e il 62esimo in tutto il mondo. Molto importante anche la famiglia della (ex) moglie Anna Castellini Baldissera, che ha origini nobili. Il papà è un grande immobiliarista milanese, mentre la madre è la figlia del numero uno della Coin.

Di senso opposto invece una notizia arrivata qualche giorno fa. L’attore Massimiliano Gallo si è infatti sposato con sua moglie Shalana Santana. Uno scatto a celebrazione conclusa e una frase con cui l’attore interprete della serie Rai Vincenzo Malinconico ha finalmente comunicato a tutti il grande passo.