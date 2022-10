Renzo Arbore sta male. La notizia si diffonde velocemente in rete tra i fan che avrebbero dovuto assistere allo spettacolo di Torino il prossimo 17 ottobre presso la sala del teatro Alfieri. Purtroppo l’artista versa in condizioni di salute che mettono in allarme.

Renzo Arbore sta male: “Le attuali condizioni fisiche di Renzo Arbore costringono l’artista ad interrompere la carriera live, per cui il tour con l’Orchestra Italiana e la data di Torino del 17 ottobre al teatro Alfieri è stata annullata”, questo il contenuto nel comunicato diffuso dagli organizzatori dello spettacolo.

Preoccupano, dunque, le attuali condizioni fisiche di Renzo Arbore che spingono i medici a interrompere ogni impegno lavorativo preso. E al contempo sui profili social dello showman non appaiono ulteriori aggiornamenti . Tutto sospeso anche per quanto riguarda un eventuale recupero del concerto. (“Addio”. Renzo Arbore, grave lutto in famiglia. L’addio straziante con poche parole).

Gli spettatori potranno chiedere il rimborso del biglietto entro il 31 ottobre. Classe 1937, Renzo Arbore, originario di Foggia, debutta sul palcoscenico a Napoli. Dopo aver conseguito il titolo di laurea in giurisprudenza, l’artista continua a perseguire il sogno di diventare un volto noto al mondo dello spettacolo.

Un incontro con Gianni Boncompagni detterà dunque il via a una serie di programmi storici della tv italiana, come Bandiera Gialla a Indietro tutta e Alto gradimento. Una carriera che porta Renzo Arbore a debuttare anche in ambito radiofonico e in quello di produzione musicale dunque la fondazione nel 1991 della nota Orchestra Italiana.

Un successo alle spalle che annovera Albere tra gli showman più conosciuti e seguiti. L’artista solo pochi giorni fa ha dovuto affrontare la dolorosa perdita del fratello Alfonso, scomparso all’età di 91 anni: “Alfonso ha vissuto tutta la vita alla ricerca del bello” ha commentato l’artista in seguito al lutto. I fan che hanno già acquistato il biglietto per lo spettacolo di Torino potranno richiedere il rimborso del biglietto entro il 31 Ottobre 2022. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti.