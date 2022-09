“Addio”. Renzo Arbore, grave lutto in famiglia. L’addio straziante con poche parole

Momento difficilissimo per Renzo Arbore, colpito da un gravissimo lutto in famiglia. La notizia è stata confermata dallo stesso cantautore, che ha affidato all’agenzia di stampa giornalistica Ansa il suo breve ma significativo pensiero, che ha fatto trasparire tutto il suo dolore per questa perdita pesante. Un vuoto incolmabile nella vita dell’uomo, che adesso ha deciso di chiudersi nella sua tristezza e difficilmente rilascerà altre interviste nelle prossime ore. Per la sua famiglia è tempo di restare uniti.

E per Renzo Arbore questo non è l’unico lutto di questo 2022 negativo. Lo scorso mese di luglio era morto il suo storico collaboratore, Aldo Claudio Zappalà, originario del Venezuela essendo nato a Caracas. Il sito La Nostra Tv aveva anche ricordato che l’autore televisivo deceduto era stato protagonista di una battaglia contro la mafia, infatti aveva sempre condannato gli atteggiamenti malavitosi delle criminalità organizzate. Zappalà era anche stata la firma di Storia Criminale.

Renzo Arbore, lutto in famiglia: morto il fratello Alfonso

Purtroppo per Renzo Arbore queste sono le ore più difficili della sua vita, infatti questo lutto lo ha inevitabilmente distrutto dal punto di vista psicologico e non sarà assolutamente semplice reagire in poco tempo. La sua famiglia ha perso un componente fondamentale e insostituibile e l’artista ne è consapevole. Sono state veramente importanti le sue dichiarazioni rilasciate all’Ansa. Un riassunto molto efficace della vita vissuta dal suo parente stretto, che lo ha lasciato ora in un dolore inimmaginabile.

A perdere la vita è stato il fratello di Renzo Arbore, Alfonso, che aveva 91 anni. Il suo amatissimo caro di professione faceva l’antiquario e il cantautore e conduttore lo ha ricordato così: “Alfonso ha vissuto tutta la sua vita alla ricerca del bello”. La scomparsa di Alfonso Arbore si è registrata in Puglia, esattamente nella città di Foggia, terra di origine anche di Renzo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause della dipartita dell’uomo, che comunque era di alcuni anni più anziano dell’artista.

Renzo Arbore, 85 anni, è considerato un vero e proprio showman. Oltre ad essere un cantautore e un conduttore, ha lavorato anche come deejay, clarinettista, autore radiofonico, autore televisivo, sceneggiatore, regista, talent scout e attore. Il 15 gennaio scorso è diventato Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.