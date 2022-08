Brutte notizie per Renato Pozzetto, che è stato colpito da un malore. Questa la notizia circolata in queste ore e che sta ovviamente mettendo in ansia i suoi fan. Il popolare attore è stato ricoverato in ospedale ed è tuttora presente all’interno della struttura sanitaria. Precisamente, è stato disposto il suo trasferimento all’interno del nosocomio di Circolo di Varese. A riferire maggiori dettagli sono stati alcuni siti della Lombardia, più nello specifico Prealpina.it e anche Varese News.

Renato Pozzetto è stato dunque colto da questo malore improvviso, che lo ha costretto alle cure dei sanitari. I medici hanno ritenuto opportuno che fosse ricoverato in ospedale per cercare di tenere sotto controllo la situazione. Meno di un mese fa l’82enne aveva subito un gravissimo lutto familiare. Infatti, è morto il fratello maggiore del comico, Ettore Pozzetto. I funerali del fratello di Renato Pozzetto, che aveva 91 anni, si sono svolti il 25 luglio nella chiesa di San Pietro a Gemonio, località in provincia di Varese. (Leggi anche Gravissimo lutto per Renato Pozzetto, chiuso nel più stretto silenzio)





Renato Pozzetto colto da un malore: ricoverato in ospedale

Stando a quanto rivelato, Renato Pozzetto ha avuto questo malore alcuni giorni fa, precisamente il 12 agosto scorso. Poi è stato ricoverato in ospedale e non è ancora stato dimesso dalla struttura. Infatti, ha passato lì anche le giornate della vigilia di Ferragosto e anche lo stesso 15 agosto. Sono comunque venute fuori alcune importanti informazioni sullo stato di salute dell’attore, che sembra che abbia avuto un mancamento molto simile a quello che lo aveva colpito nel 2020. Vediamo dunque come sta ora.

Prealpina.it ha scritto questo sulle condizioni di salute di Renato Pozzetto: “Le sue condizioni sarebbero in miglioramento, è stato trasportato al nosocomio varesino in seguito ad un malore. La situazione non sarebbe grave e ora sarebbe ricoverato nel reparto di Medicina generale”. Varese News ha aggiunto: “Pozzetto è stato ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese nel reparto di medicina in seguito ad un malore che la ha colpito venerdì scorso, 12 agosto”, ha concluso il sito.

Renato Pozzetto è attore, cabarettista, comico, sceneggiatore, cantante e regista. Lui è considerato uno dei migliori interpreti della comicità italiana. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato unito in matrimonio con Brunella Gubler dal 1967 al 2009, quando lei è deceduta. Dall’amore con la moglie sono venuti alla luce i figli Giacomo e Francesca.

