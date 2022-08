Arrivano aggiornamenti su Renato Pozzetto, dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi costringendolo ad un ricovero in ospedale. Le sue condizioni di salute sono state chiarite nelle ultime ore dallo stesso attore, che ha deciso di rompere il silenzio attraverso la pagina Instagram ufficiale della Locanda Pozzetto, situata sul Lago Maggiore. Tanta paura e apprensione nei suoi fan, visto che anche la giornata di Ferragosto era stata trascorsa da lui all’interno del nosocomio Circolo di Varese.

Renato Pozzetto era stato colpito da un malore, simile a quello avuto nel 2020. Per questo motivo i medici avevano preferito disporre il suo ricovero in ospedale. E ora le sue condizioni di salute sono più chiare. Prealpina.it aveva scritto questo sullo stato clinico di Renato Pozzetto: "Le sue condizioni sarebbero in miglioramento, è stato trasportato al nosocomio varesino in seguito ad un malore. La situazione non sarebbe grave e ora sarebbe ricoverato nel reparto di Medicina generale".





Renato Pozzetto, dopo il malore le sue condizioni di salute

Renato Pozzetto era stato colto improvvisamente da un malore qualche giorno prima di Ferragosto. Stando a Repubblica, sarebbe stato sottoposto ad alcuni accertamenti medici per cercare di capire come fossero le sue condizioni di salute. E fortunatamente sono emerse solamente delle belle notizie, come confermato dal comico sul social network Instagram. Lui, che ha 82 anni, ha voluto informare in prima persona tutti i suoi fan e ora si sa con assoluta certezza quale sia la sua situazione fisica.

Attraverso la Locanda Pozzetto, Renato ha voluto scrivere questo post: “Grazie a tutti per il pensiero. Tutto bene! Taac”. Quindi, sarebbe stato dimesso dall’ospedale visto che ha pubblicato un’immagine che ritrae il lago. E le sue condizioni di salute sono ovviamente migliorate in maniera netta. L’attore ha rivelato di essere in buona salute e che tutto è andato per il verso giusto. Un bel sospiro di sollievo per tantissimi italiani, che cercavano ininterrottamente informazioni sulla salute dell’82enne attore.

Parlando della sua carriera professionale e in particolare degli ultimi anni, nel 2021 Renato Pozzetto è stato protagonista come attore nel film cinematografico Lei mi parla ancora del regista Pupi Avati. Nel 2015 aveva recitato invece nella pellicola Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi. Grazie a Lei mi parla ancora ha tra l’altro ottenuto la candidatura per il David di Donatello.

