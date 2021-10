Gli anni passano per tutti, ma per i figli forse di più. Tra le mamme che non si fanno una ragione di come siano potuti trascorrere già 18 anni da quando ha dato alla luce il suo secondogenito c’è anche l’attrice. In occasione de compleanno del figlio che esattamente come la sorella maggiore ha ereditato i colori, la bellezza e lo charme dei genitori, entrambi famosissimi, ha pubblicato una serie di foto che ripercorrono questi ultimi anni.

“Com’è potuto accadere, hai già 18 anni?! – scrive incredula nella didascalia del post – Un giorno era lì a scambiare carte Pokémon, cantare Bruno Mars e giocare ad American Ninja Warrior nel cortile sul retro. Il giorno dopo è più alto di me, cucina le bistecche per tutta la famiglia sulla griglia e suona con i suoi amici. Il mio cuore scoppia di orgoglio per il giovane uomo che sta diventando. Buon 18° compleanno Deacon! Ti voglio bene fino alla luna, al sole e a tutte le stelle”.

Il figlio di Reese Whiterspoon e Ryan Phillippe

Bello, bellissimo e biondissimo come i genitori, Deacon Phillippe si è fatto grande. Sogna di fare il musicista, dunque seguire le orme di famiglia nel mondo dello spettacolo, ha festeggiato il suo 18esimo compleanno lo scorso 23 ottobre con un party in famiglia, circondato dagli affetti più cari e ovviamente da mamma e papà, che sono separati da tempo.





Anche Ryan Phillippe, oggi 47enne, ha dedicato un post al secondogenito: “Buon 18° compleanno al nostro meraviglioso, intelligente, talentuoso e premuroso figlio. Sei la luce in questo mondo e sei fortemente amato da chiunque ti conosca. Siamo fortunati ad essere tua madre e tuo padre. Ti amo, cucciolo.. (Direi che abbiamo fatto abbastanza bene Reese Witherspoon)”.

Impossibile non notare la bellezza e la somiglianza con la ex coppia di attori di Deacon nella foto di rito con davanti la maxi torta di compleanno e con a fianco da un lato Reese Whiterspoon e dall’altro da Ryan Phillippe. I due si sono sposati nel 1999 e prima del festeggiato della settimana hanno avuto Ava. Si sono separati nel 2008 e lei, dopo una relazione con il collega Jake Gyllenhaal, si sposata per la seconda volta nel 2011 con l’agente cinematografico Jim Toth da cui ha avuto Tennessee James.