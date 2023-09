Tutto a sorpresa sul Red Carpet di Venezia, il momento rimarrà indimenticabile. L’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia si continua ad arricchire di bellezza. E questo non solo grazie alle attesissime sfilate delle celebrità presenti, ma anche per avvenimenti che hanno dell’incredibile. Dalla gaffe di Paola Turani poi divenuta un video virale su cui sorridere un po’, ai sorrisi di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che sembrano sottintendere che la crisi di coppia sia ben lontana dai paraggi e forse anche dall’orizzonte. E adesso nelle ultime ore si è diffusa la notizia della sorpresa più bella.

Proposta di matrimonio sul Red Carpet di Venezia. Ebbene si, è accaduto anche questo nel corso dell’ottantesima edizione del Festival del Cinema che ospita celebrità anche del mondo dello spettacolo e della televisione di fama italiana e internazionale. Ma ad arricchire la narrazione dell’evento più atteso dell’anno non ci sono solo i vip.

Proposta di matrimonio sul Red Carpet di Venezia. La coppia di futuri sposini ha conquistato tutti i presenti

Nel corso della precedente edizione Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati senza dubbio la coppia più chiacchierata. E questo perché il compagno dell’ex gieffina ha ben pensato di chiederle la mano proprio davanti ai flash dei fotografi. Quest’anno invece lo scenario cambia volti. “Ma chi sono?”, si domanda qualcuno che ha visto il video della proposta messa in circolo sul web.

Ecco dunque tra i flash e gli applausi generali, un uomo inginocchiarsi davanti alla propria compagna. Elegante in un completo spezzato bianco e nero, ma soprattutto in ginocchio ed emozionato, l’uomo ha subito esibito l’anello alla compagna in piedi davanti a lui visibilmente incredula. E sui social c’è anche chi ha commentato così la scena.

no che ridere che in tl ho questa foto di questa proposta di matrimonio ma nessuno sa chi siano e il gesto della tipa da italiana doc fa troppo ridere jjwwjwj pic.twitter.com/1aGQ3WExPP — g (@zendayal0vebot) September 8, 2023

Si legge su Twitter: “Ho questa foto di questa proposta di matrimonio ma nessuno sa chi siano e il gesto della tipa da italiana doc fa troppo ridere“, recita la didascalia a corredo dello scatto dei futuri sposini che sono riusciti a conquistare il cuore dei presenti e anche qualche flash in più. E chissà quanti ancora proveranno nel corso degli anni a renderen ancor più indimenticabile questo momento.