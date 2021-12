“Io e Rocio…”. Raoul Bova, le voci di crisi e lui costretto a spiegare tutto. E anche lei

Si sono conosciuti sul set del film “Immaturi – Il viaggio” e da quel momento è stato amore a prima vista. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo. Praticamente stanno insieme da quasi dieci anni: da questa relazione sono nati due figli, Luna e Alma di sei e tre anni. L’attrice spagnola in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della possibilità di allargare ancora di più la famiglia.

“Ogni tanto ci pensiamo a un altro figlio, ma non è la priorità. Lui ha già altri due figli, è una responsabilità. Però mai dire mai nella vita. Con i miei figli io sto tutto il tempo che posso, corro come una pazza la mattina perché voglio accompagnarle a scuola”, ha spiegato Rocio Munoz Morales. Tuttavia nei giorni scorsi si erano addensate nubi sul suo rapporto con Raoul Bova. Infatti a fare rumore è stata l’assenza dell’attore al St. Regis Hotel di Roma, dove si è tenuta la prima edizione di Cinemagia Awards. La spagnola è arrivata da sola all’evento, nonostante il comunicato stampa che preannunciava la presenza di entrambi.

In realtà, come rivelato successivamente a Novella 2000, Raoul Bova ha fatto tardi sul set di Don Matteo, dove è una delle new entry più attese della prossima stagione. Insomma nulla di preoccupante e a testimonianza del fatto che Raoul Bova e Rocio Munoz Morales siano una coppia sempre più affiatata arriva una intervista di coppia apparsa sul settimanale Grazia nel numero di mercoledì 29 dicembre.





I due hanno ripercorso le tappe della loro relazione, un amore pieno di magia e follia. Per amore di Raoul Bova, l’attrice spagnola ha sfidato le malelingue, si è trasferita dalla Spagna e la loro relazione è stabile e duratura. Quello che sembrava un flirt nato sul set di un film, è diventato un rapporto solido dal quale sono nate due bimbe. Anche se le nozze non sono arrivate Raoul Bova ha ammesso di amare profondamente la sua compagna: “La nostra unione è fortissima, per me siamo già una famiglia. Rocio la amo, davanti a tutti e davanti a Dio, ogni giorno”

L’attrice spagnola ha spiegato che sta aspettando la proposta del compagno: “Io sono all’antica. Se mai succederà significherà che Raoul me l’ha chiesto come si deve”. Al momento Raoul Bova sembra voler temporeggiare visto che alle spalle ha già un divorzio, quello con Chiara Giordano. Sono stati marito e moglie dal 2000 al 2013 e hanno due figli – Alessandro e Francesco Leon – ormai grandi. Infine Rocio Munoz Morales ha confidato che lei e Raoul Bova sono molto diversi e che i litigi di coppia sono piuttosto rari. L’attrice ha definito il collega testardo e permaloso mentre per Bova Rocio è molto gelosa, tanto che in passato non sono mancate delle vere e proprie sfuriate.