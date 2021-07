Raimondo Todaro è uno dei ballerini e coreografi più apprezzati, anche grazie alle sua apparizioni nel programma ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Lui è solito utilizzare i social network anche per soffermarsi sulla sua vita quotidiana ed ecco che qualche ora fa ha mostrato la sua adorata figlia Jasmine, che ovviamente è adesso cresciuta. Si è reso protagonista di un siparietto esilarante con la bimba per un gesto di quest’ultima che non gli era piaciuto proprio particolarmente.

Lui recentemente è tornato a parlare di Elisa Isoardi: “Con lei ne sono successe di tutti i colori. Mi sono trovato benissimo c’era un sacco di feeling e al tempo stesso è stata un’edizione particolare, ci stuzzicavamo parecchio, c’era una sorta di amore litigarello e con lei ne sono successe di tutti i colori. Adesso ci sentiamo ogni tanto”. Poi anche su Milly: “È come una seconda mamma, capisce come stai senza dire nulla, mi ha insegnato professionalità ed umiltà: se c’è bisogno di fare le pulizie le fa purché lo spettacolo vada avanti”.

Raimondo Todaro ha concepito Jasmine con Francesca Tocca e l’ha immortalata, mentre indossava la maglia con i colori del Palermo. Cosa che ovviamente non era di suo gusto al coreografo essendo tifosissimo del Catania. Hanno litigato per finta e poi la piccola si è cambiata. A quel punto lui ha commentato: “Brava amore, vi giuro che si è cambiata da sola, è tornata e ha fatto il regalino al papà”. Poi ha proseguito ovviamente in maniera scherzosa questo siparietto bellissimo.





In particolare, la figlia aveva un top rosa e una gonna di colore nero, ovvero il rosanero della squadra di calcio del Palermo. Raimondo Todaro ha detto che il rosso e l’azzurro sono i colori preferiti e lei è tornata con un vestito di quei colori per rendere felice il genitore. E quest’ultimo ha commentato ancora: “I problemi della vita e gli insegnamenti veri”. Tanta ironia e divertimento, con i fan che hanno gradito questo rapporto con la figlia. E non si saranno offesi nemmeno i tifosi del Palermo, visto il tono scherzoso.

Raimondo Todaro ha avuto Jasmine con la ballerina Francesca Tocca il 23 ottobre del 2013 e dunque deve ancora compiere 8 anni. L’anno successivo i due si sono uniti in matrimonio, ma nel 2019 è arrivata la notizia della loro separazione. Il rapporto dell’uomo con la figlia è però davvero molto bello e i fan di Instagram sono rimasti piacevolmente sorpresi da questo.