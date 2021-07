C’è stato un momento in cui si parlava sempre di Raffaella Fico. Da tempo invece la showgirl napoletana che è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello ed è nota anche per la sua turbolenta relazione con Mario Balotelli, da cui ha avuto la figlia Pia che oggi ha 6 anni, è praticamente quasi assente in tv e anche su Instagram è poco attiva.

Non proprio assente, ma decisamente meno avvezza a mostrare la sua vita privata di tante altre vip. Spesso infatti Raffaella Fico non si fa sentire per giorni coi follower e quando ultimamente, dopo una pausa da Instagram, è tornata a salutare i suoi fan su Instagram pubblicando una foto che la ritrae in primissimo piano è stata massacrata.

Raffaella Fico, nuova vita: l’annuncio su Instagram

Raffaella Fico è stata di nuovo accusata di aver ceduto a qualche ritocchino. In particolare alla bocca. Sotto al post, difatti, numerosissimi i commenti di quelli che fanno notare come sia sempre più gonfia e di quanto fosse più bella prima di questi presunti interventi estetici. Ma non solo critiche, anzi. Molti la riempiono di complimenti per la sua bellezza mediterranea.





E poi ci sono anche quelli che non credono alle insinuazioni sui ritocchini e la difendono. Come questo utente: “Raffaella rifatta?! Scusate ma la conosco e vi posso garantire che non c’è ragazza più semplice. Accettate la realtà: è bella”. Ma al di là dell’aspetto, che fine ha fatto Raffaella Fico? Di cosa si occupa visto che in tv non si vede praticamente più?

E qui la notizia: Raffaella Fico sembra aver deciso di cambiare campo professionale. Nel dettaglio, la showgirl napoletana sembrerebbe intenzionata a sfondare nel mondo della musica e infatti l suo ultimo post pubblicato su Instagram è finalizzato a ricordare che proprio che il 9 luglio 2021 uscirà “Mamacita Loca” con cui evidentemente spera di sfondare come cantante e performer.