Raffaella Fico è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è entrata nella casa dichiarando di essere single, ma durante la prima puntata del reality ha confermato di avere un fidanzato del quale è innamoratissima.

Dopo la confessione, Alfonso Signorini si è detto stupito della bugia raccontata durante i provini: “Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa… Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente. La storia del Grande Fratello insegna che sono quelli che entrano da fidanzati che fanno più storie… Per questo forse Raffaella Fico ci ha raccontato di essere single e poi alla fine ha detto di essere fidanzata”, aveva detto il conduttore del GF Vip a Casa Chi.

Raffaella Fico al GF Vip 6: le foto del fidanzato Piero Neri

Ma dietro a questa scelta in realtà c’era una motivazione seria. Raffaella Fico ha tentato in tutti i modi di mantenere segreta la sua relazione per preservare il compagno, un facoltoso imprenditore, ma una volta entrata in casa ha dovuto raccontare la verità. Il motivo è presto detto, perché Piero Neri è un grande amico di un altro vippone, Gianmaria Antinolfi, che ovviamente era già a conoscenza della relazione tra i due e durante il reality l’avrebbe potuta sbugiardare.





Dopo aver spiegato di avere un compagno e di essere innamoratissima, il settimanale Chi ha pubblicato le foto dell’ultima vacanza della coppia al largo dell’Isola d’Elba, in mare aperto, tra coccole e baci alla luce del sole. Raffaella Fico e Piero Neri si frequentano da luglio e in questi mesi hanno cercato di mantenere segreto il loro rapporto. Secondo Chi, però, l’imprenditore avrebbe già conosciuto Pia, la figlia che Raffaella Fico ha avuto da Mario Balotelli.

Qurantacinque anni, figlio di una famiglia di imprenditori mercantili di Livorno, Piero Neri vive a Forte dei Marmi ed è il ricco ereditiere di casa Neri, noti imprenditori di Livorno, fondatori della Neri Group: Maritime Solutions, importante impresa mercantile Toscana.